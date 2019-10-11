Нечистоты откачает за 530 рублей муниципальный КБУ жителям частного сектора Бердска

В сумму входит НДС в размере 20%. Тариф на откачку и вывоз жидких бытовых отходов ассмашинами Комбината бытовых услуг подписал глава города.

Общая кредиторская задолженность КБУ на 1 сентября составляла 440 млн рублей

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 7 октября утвердил еще один тариф для муниципального Комбината бытовых услуг. На этот раз установлены расценки на откачку фекалий.

Как сказано в постановлении за подписью главы, откачка и вывоз жидких бытовых отходов силами КБУ стоит 530 рублей. В сумму входит налог на добавленную стоимость в размере 20%. Такую платную услугу разрешено оказывать Комбинату коммерческим предприятиям и жителям частного сектора собственными ассенизаторскими машинами.

«Курьер. Среда. Бердск» ранее сообщал, что КБУ определен тариф на установку приборов учета воды. Один счетчик обойдется бердчанам в 4406 рублей.

Еще в 2012 году Совет депутатов Бердска утвердил порядок определения тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города.