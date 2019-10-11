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Нечистоты откачает за 530 рублей муниципальный КБУ жителям частного сектора Бердска

13:30 11.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В сумму входит НДС в размере 20%. Тариф на откачку и вывоз жидких бытовых отходов ассмашинами Комбината бытовых услуг подписал глава города.

Нечистоты откачает за 530 рублей муниципальный КБУ жителям частного сектора Бердска
Общая кредиторская задолженность КБУ на 1 сентября составляла 440 млн рублей

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 7 октября утвердил еще один тариф для муниципального Комбината бытовых услуг. На этот раз установлены расценки на откачку фекалий.

Как сказано в постановлении за подписью главы, откачка и вывоз жидких бытовых отходов силами КБУ стоит 530 рублей. В сумму входит налог на добавленную стоимость в размере 20%. Такую платную услугу разрешено оказывать Комбинату коммерческим предприятиям и жителям частного сектора собственными ассенизаторскими машинами.

«Курьер. Среда. Бердск» ранее сообщал, что КБУ определен тариф на установку приборов учета воды. Один счетчик обойдется бердчанам в 4406 рублей.

Еще в 2012 году Совет депутатов Бердска утвердил порядок определения тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города.

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От редакции

Разумный тариф?

Аноним, 11 октября 2019 13:46
530р. За сколько кубов?
Чел, 11 октября 2019 14:11
Наверно за куб
&&&&, 11 октября 2019 14:14
За 1 услугу
Аноним, 11 октября 2019 14:21
Да, присоединяюсь к вопросу: какой машиной откачивают?
Сейчас 8-кубовая от частника стоит 1200.
Если здесь будет дешевле и приезжать будут оперативно - буду пользоваться

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