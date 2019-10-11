Фонд по защите обманутых дольщиков создали в Новосибирской области

Уже направлена заявка в правительство РФ и АО «Дом.РФ» на участие в пилотной программе финансирования достройки 18 проблемных объектов региона.

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В Новосибирской области под постоянным контролем минстроя региона реализуется ряд мер в сфере долевого строительства. О реализации на территории региона новых механизмов по решению проблем добросовестных обманутых дольщиков, развитии проектного финансирования в строительной отрасли, создании регионального фонда защиты дольщиков речь шла на пресс-конференции руководства регионального минстроя 10 октября.

Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, региональным минстроем в рамках начатой работы некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» направлена заявка в Правительство РФ и АО «Дом.РФ» на участие в пилотной программе финансирования достройки 18 проблемных объектов региона.

«В связи с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, постановлением Правительства Новосибирской области от 24.09.2019 № 383-п создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» – еще один механизм достройки проблемных объектов, деятельность которого приведет к ускорению сроков ввода таких объектов в эксплуатацию», – отметил Иван Шмидт.

Министр подчеркнул, что в список 18 проблемных объектов региона – претендентов на участие в пилотной программе финансирования достройки – включены те объекты, дольщики которых осуществляют конструктивное взаимодействие с органами власти и сами активно участвуют в достройке объектов. Успешная реализация данного пилотного проекта позволит в ближайшее время привлечь в регион для достройки проблемных объектов не менее 800 млн рублей из федерального бюджета.

В числе других мер по достройке проблемных объектов министерством строительства Новосибирской области во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 26.05.2017 №1063-р совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график («дорожная карта») законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

«Во исполнение поручений руководства страны и региона минстрой области проводит работу по реализации комплекса мер по достройке проблемных долевых домов. Работа по реализации мероприятий, указанных в плане-графике, осуществляется в системном режиме. В настоящее время в общем перечне проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре жилых дома, сроки строительства которых застройщиками были нарушены», – подчеркнул Иван Шмидт.

В целях завершения строительства проблемных объектов областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления предусмотрен ряд мер государственной поддержки.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков пояснил: в числе наиболее значимых мер – господдержка участников долевого строительства – с 2010 года в реестр на получение персональных субсидии включено 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий – более 2 млн 153 тыс. рублей. Действенной мерой поддержки является предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования – с 2015 года по 2018 год на эти цели перечислено порядка 360 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрено около 40 млн рублей.

Кроме того, в числе мер господдержки – предоставление жилых помещений гражданам, предоставление земельных участков в соответствии с Законом Новосибирской области от 01.06.2015 года № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области». На сегодняшний день в процессе реализации находятся 14 масштабных инвестиционных проектов. Реализация этих проектов позволит восстановить нарушенные права граждан, являющихся дольщиками по 14 объектам.

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области при министерстве строительства Новосибирской области создано порядка 40 рабочих групп по определению мероприятий для завершения строительства «проблемных» жилых домов (жилых комплексов). С начала 2019 года проведено 64 заседания рабочих групп с участием инициативных групп граждан – участников долевого строительства.

Источник: nso.ru