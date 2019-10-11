11.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зимний холод и дожди идут в Бердск

17:30 11.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
10 7

Первый снег выпадет уже через две недели — 31 октября.

Зимний холод и дожди идут в Бердск
Уже через две недели снег накроет Бердск

Наслаждаться аномально теплым бабьем летом жителям Бердска осталось недолго. Уже на следующей неделе с 15 октября в Бердск придет настоящая дождливая осень с порывами ветра до 19 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 8 градусов. Ветренная погода сохранится до пятницы 18 октября.

Ночная температура воздуха уже минусовая. Местами ночью до -5 градусов. Уже 31 октября в Бердске выпадет первый снег, но дневная температура воздуха еще будет составлять 5 градусов тепла.

Мнение читателей
3
0
0
4
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете зиму?

Сергей Бердск, 11 октября 2019 10:35
Ура! Скоро зима, а это катание на санках и лыжах, морозный свежий воздух!!!
Новый мэр, 11 октября 2019 11:02
А там и Новый год
олег, 11 октября 2019 10:47
Да ну ее нафиг, эту зиму! Даешь декабрь без снега. Пусть продолжается осень. И за отопление будем меньше платить, кстати...
Аноним, 11 октября 2019 11:12
так то мы в сибири живем.
хотите бесснежную зиму - надо менять место жительства
Аноним, 11 октября 2019 13:15
Над сменой места жительства работаем. А остающиеся - готовьтесь к переносу Нового года на февраль-март. Ну, вместе с новыми владельцами Сибири из Китая.
Аноним, 11 октября 2019 10:55
да, подзадержалась что то у нас осень в этом году
Аноним, 11 октября 2019 11:29
А 15 ноября обещают плюс и дождь!
Аноним, 11 октября 2019 11:59
На три дня прогноз дать не могут,а тут на 2 недели
Аноним, 11 октября 2019 12:28
Откуда идут?
Филосов, 11 октября 2019 16:41
Брехня

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спортивные мероприятия в мире и их спонсорство
20:18 11-10-2019
Спортивные мероприятия в мире и их спонсорство
Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов
20:05 11-10-2019
Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов
Прокуратура требует арестовать квартиру Алексея Навального 2
18:25 11-10-2019
Прокуратура требует арестовать квартиру Алексея Навального
Видео: Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! И это говорит американец! 5
18:14 11-10-2019
Видео: Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! И это говорит американец!
БердскЧерная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
18:06 11-10-2019
Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
Проверь, правильно ли ты спишь? Топ - 6 советов, как спать и не стареть 1
17:54 11-10-2019
Проверь, правильно ли ты спишь? Топ - 6 советов, как спать и не стареть
Фонд по защите обманутых дольщиков создали в Новосибирской области 1
17:45 11-10-2019
Фонд по защите обманутых дольщиков создали в Новосибирской области
Писатель Захар Прилепин стал членом жюри на конкурсе красоты для тех, кому за 50
17:37 11-10-2019
Писатель Захар Прилепин стал членом жюри на конкурсе красоты для тех, кому за 50
БердскЗимний холод и дожди идут в Бердск 10
17:30 11-10-2019
Зимний холод и дожди идут в Бердск
Пронес травматический пистолет на борт лайнера пассажир рейса Москва-Болгария
17:30 11-10-2019
Пронес травматический пистолет на борт лайнера пассажир рейса Москва-Болгария