Зимний холод и дожди идут в Бердск

Первый снег выпадет уже через две недели — 31 октября.

Уже через две недели снег накроет Бердск

Наслаждаться аномально теплым бабьем летом жителям Бердска осталось недолго. Уже на следующей неделе с 15 октября в Бердск придет настоящая дождливая осень с порывами ветра до 19 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 8 градусов. Ветренная погода сохранится до пятницы 18 октября.

Ночная температура воздуха уже минусовая. Местами ночью до -5 градусов. Уже 31 октября в Бердске выпадет первый снег, но дневная температура воздуха еще будет составлять 5 градусов тепла.