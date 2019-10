Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке «за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования».

Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехув, окончила Варшавский университет по специальности психология. В настоящее время она живет в городе Вроцлав на западе Польши. Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой «Путешествие любителей книг». Настоящего признания добилась с третьим романом «Первобытные и другие времена». В прошлом году Токарчук первой из польских писательниц получила международную Букеровскую премию за роман «Бегуны». Она является лауреатом и других литературных премий.

The #NobelPrize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke “for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.” pic.twitter.com/rZa1NEFMuO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.