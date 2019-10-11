Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке «за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования».

Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехув, окончила Варшавский университет по специальности психология. В настоящее время она живет в городе Вроцлав на западе Польши. Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой «Путешествие любителей книг». Настоящего признания добилась с третьим романом «Первобытные и другие времена». В прошлом году Токарчук первой из польских писательниц получила международную Букеровскую премию за роман «Бегуны». Она является лауреатом и других литературных премий.

The #NobelPrize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke “for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.” pic.twitter.com/rZa1NEFMuO — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Хандке родился в 1942 году в Каринтии, федеральной земле на юге Австрии. Его первый роман «Шершни» был опубликован в 1966 году. Он зарекомендовал себя как один из самых влиятельных европейских писателей периода после Второй Мировой войны. С 1990 года Хандке живет в муниципалитете Шавиль на юго-западе Парижа. Его библиография состоит из романов, эссе, заметок, драматических произведений и сценариев. С 1964 по 1966 год в театрах поставили его пьесы «Пророчество» (1964), «Самооговор» (1965) и «Оскорбление публики» (1966). В 2008 году жюри Германской книжной премии поставило его произведение «Ночь в Моравии» на первое место среди кандидатов на лучший немецкоязычный роман. Хандке подвергался критике за поддержку бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича. Писатель посвятил ему эссе «Таблас-де-Даймьель» с подзаголовком «ложные показания на процессе против Слободана Милошевича».

В 2017 году Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Основатель премии Альфред Нобель завещал, чтобы награда присуждалась автору «наиболее значительного литературного произведения идеалистической направленности».

Сексуальный скандал в Нобелевском комитете

В мае 2018 года Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, в центре которого оказался французский фотограф и влиятельный деятель культуры Жан-Клод Арно, муж члена академии Катарины Фростенсона.

Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе. Но в 2018 году его обвинили в преждевременном сливе имен лауреатов журналистам, кроме этого он предстал перед апелляционным судом Швеции по обвинению в сексуальных домогательствах. Из-за скандала из комитета ушли Фростенсон и секретарь Шведской академии Сара Даниус. В связи с этим делом было решено, что в отборе кандидатов на получение премии теперь будут участвовать пять независимых экспертов, не являющихся членами Шведской академии. Также были избраны несколько новых членов академии. Кроме того, среди членов Шведской академии наук отныне нет людей, в отношении которых ведется уголовное расследование, и также «в Нобелевском комитете теперь не состоят личности, связанные с событиями прошлого года».

Лауреаты 2019 года

Ранее на этой неделе объявили Нобелевских лауреатов 2019 года в других областях. Премия по медицине досталась британцу Питеру Рэтклифу и американцам Уильяму Келину-младшему и Греггу Семенце за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.

Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды — горячего Юпитера, вращающегося вокруг желтого карлика Гельветиоса в созвездии Пегаса.

Нобелевская премия по химии присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за литий-ионные аккумуляторы.

11 октября объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Вручать Нобелевские медали будут 10 декабря в Стокгольме на традиционной официальной церемонии.

В 2019 году размер Нобелевской премии составил 9 млн шведских крон.

Источник: Интерфакс