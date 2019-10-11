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Подожгли машину ППС и загорелись сами подростки в Иркутске

12:30 11.10.2019 Фото: pixabay.com
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Спустя несколько минут после помещения несовершеннолетних в отсек для задержанных лиц в салоне патрульного автомобиля произошло возгорание. Сотрудниками полиции подростки незамедлительно были извлечены из отсека для задержанных.

Подожгли машину ППС и загорелись сами подростки в Иркутске
Двое подростков, находясь в автомобиле патрульно-постовой службы, подожгли его

18 сентября 2019 года в городе Иркутске в вечернее время двое подростков, находясь в автомобиле патрульно-постовой службы, подожгли его, получив при этом ожоги различной степени тяжести. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка.

Следователями СКР установлено, что спустя несколько минут после помещения несовершеннолетних в отсек для задержанных лиц в салоне патрульного автомобиля произошло возгорание. Сотрудниками полиции подростки незамедлительно были извлечены из отсека для задержанных, вызвана бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком

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От редакции

Глупый поступок?

Аноним, 11 октября 2019 13:36
Даёшь смертную казнь для подростков! Ударим железным кулаком по малолетним преступникам, будущим убийцам и насильникам! Ура, товарищи!

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