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Студентка поймала выпавшего с балкона 3-го этажа ребенка в Тюменской области

14:00 11.10.2019 Фото: Администрация города Ишим / Vk.com
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Девушка возвращалась из магазина и заметила, как ребенок выпал с балкона многоэтажного дома. Бросив сумки, она побежала ему навстречу и поймала малыша.

Студентка поймала выпавшего с балкона 3 го этажа ребенка в Тюменской области
Благодарность девушке вручил глава Ишима Федор Шишки

В Ишиме глава города на днях, 7 октября, поблагодарил и наградил Анну Титяненко, спасшую трехлетнего ребенка. Малыш выпал из окна третьего этажа, но благодаря девушке не пострадал. Инцидент случился в сентябре.

— Девушка возвращалась из магазина и заметила, как ребенок выпал с балкона многоэтажного дома. Бросив сумки, она побежала ему навстречу и поймала малыша, — сообщили в пресс-службе администрации Ишима.

Как рассказала сама девушка, в этот момент в её голове промелькнула мысль, что нужно любыми способами не дать упасть ребенку.

— Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребенок был у меня в руках, испытала чувство облегчения, — приводят слова студентки в пресс-службе.

После случая, который едва не закончился трагедией, Анна несколько раз была в гостях у спасённого ребенка — трёхлетнего Савелия. Мальчик хорошо себя чувствует, его родители называют спасительницу второй мамой их сына.

Анна учится в Омском медицинском колледже, в Ишим она приехала, чтобы заменить паспорт.

Удалось избежать серьёзных травм и шестилетней тюменке, которая выпала из окна дома на Широтной. Девочка проснулась и поднялась на подоконник, чтобы позвать бабушку, которая ушла в магазин. История могла закончиться трагически, если бы не проходивший мимо тюменец Прохор Барков. Мужчина гулял с коляской, когда девочка сорвалась вниз. 31-летний тюменец подхватил её на лету.

После он сам почувствовал себя плохо — с болями в спине слесарь обратился за помощью к медикам. За проявленную бдительность и быструю реакцию Прохора Баркова наградили во время празднования Дня народного единства.

Прошлым летом из окон многоэтажек выпали 11 детей, в 6 случаях это закончилось трагически. Как предупредить опасность, рассказали главный педиатр Тюмени, сотрудники полиции и психолог центра «Семья».

После череды трагедий, связанных с падением детей из окон, в Тюмени стали популярны замки и крепления на окна. Специальные приспособления нескольких видов не дают полностью открыть окно и крепятся к рамам или створкам.

Источник: 72.ru

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От редакции

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Аноним, 11 октября 2019 14:33
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