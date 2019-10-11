На вакантные места онкологов и психиатров в России зовут мигрантов

В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер.

Закрыть вакансии психиатров, онкологов и врачей скорой поможет привлечение иностранцев

Закрыть вакансии психиатров, онкологов и врачей скорой поможет привлечение иностранцев, считают в Минтруде.

Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. Это следует из данных Минтруда и Минздрава. На биржах труда зарегистрировано около 1 тыс. медиков, в то время как потребность в специалистах в разы больше: дефицит одних только онкологов составляет 4 тыс. человек. Для решения проблемы ведомства готовы привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала. Однако на бирже труда зарегистрирована всего 1 тыс. соискателей вакансии врача, сообщили «Известиям» в Минтруде.

— При этом потребность в специалистах в области здравоохранения для замещения свободных рабочих мест в разы больше, — добавили в пресс-службе министерства.

Как рассказал «Известиям» директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди, сегодня в России не хватает около 4 тыс. онкологов.

— Ситуация неоднородная. В каких-то регионах онкодиспансеры укомплектованы на 100%, в иных дела обстоят похуже, — уточнил он.

В Минздраве отметили и неоднородность дефицита по разным специальностям.

— Например, нехватка врачей-офтальмологов составляет 240 человек, — отметили в ведомстве. — Аналогичная ситуация и с травматологами-ортопедами: в поликлиниках дефицит составляет более 600 специалистов при профиците в стационарах. Психиатров не хватает и в поликлиниках, и в стационарах. Общий дефицит — 1059 человек.

Одно из решений этой проблемы — привлечение в Россию мигрантов, имеющих врачебную специальность, считают в ведомстве.

Потенциал из-за рубежа

На прошлой неделе Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства. По просьбе региональных властей этот перечень был дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи.

Согласно российскому законодательству, иностранцы, получившие медицинское и фармацевтическое образование, допускаются к осуществлению этой деятельности после признания их квалификации в РФ. Сертификат специалиста, дающий право на работу в сфере здравоохранения, выдается Росздравнадзором.

— Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию, — подчеркнули в Минздраве.

В Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.

Проблема кадрового дефицита, например, врачей-психиатров наблюдается не только в регионах, но и в мегаполисах, отметил завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович. Привлечение на вакантные должности мигрантов, получивших на родине образование в сфере психиатрии, хоть и временно, но поможет решить сложившуюся ситуацию, согласен он.

— Если это мигранты из стран бывшего СССР, то там еще сохранились традиции советской психиатрической школы. Очень сильная подготовка психиатров в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане. В больнице, где я консультирую пациентов, общаюсь с врачами, которые приехали из среднеазиатских республик. Их уровень соответствует российскому, — сказал эксперт.

Своих не завлечь

Проблема кадрового дефицита узких специалистов была и во времена Советского Союза, сохранилась она и в современной России, заметил директор научно-исследовательского центра офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Христо Тахчиди.

— В поликлинике вы сможете попасть к терапевту через несколько дней, а в очереди к узкому специалисту можно стоять месяц. В 2010 году наблюдалась нехватка порядка 30% клинических врачей-офтальмологов в Москве, но какая ситуация сейчас, неизвестно, — рассказал он «Известиям».

Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан считает, что столичные врачи ни при каких условиях не согласятся на переезд в региональные медучреждения.

— В московских стационарах нет дефицита детских онкологов. А вот некоторые региональные центры пустуют. Там нужны врачи, нужна инфраструктура, нужны оборудование и медсестры. Но, уверяю вас, московские врачи в регионы работать не поедут, и дело не только в зарплатах. В регионах и близко нет таких возможностей для лечебной, творческой и научной работы, как в столице.

Вопрос индексации зарплат врачей, которая поспособствует решению кадровой проблемы, обсуждался 9 октября на встрече президента России Владимира Путина с главой правительства Дмитрием Медведевым в Кремле. Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой и мотивировать людей к эффективной работе, подчеркнул глава государства.

Источник: Известия