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Босиком по полу: Какой должна быть температура в квартирах?

14:00 11.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Роспотребнадзор: в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года — 20-28 градусов.

Босиком по полу: Какой должна быть температура в квартирах?
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья, об этом сообщается на сайте ведомства.
«Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья. Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года — 20-28 градусов», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, при повышенной температуре воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, утомление наступает быстрее. Также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск заболеть простудными заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, что связано с угнетением иммунной системы.

А холод, помимо высокого риска заболеваний острыми респираторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, ангины), может усугубить течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.
Низкая влажность оказывает негативное воздействие на кожу и слизистые оболочки человека — они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм. А высокая влажность, особенно вместе с высокой температурой воздуха, приводит к ухудшению общего состояния. Длительное воздействие этих факторов способствует снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и различными кожными заболеваниями.
Отмечается, что в местах с повышенной влажностью быстро появляется сырость, серая плесень, поражающая мебель, стены, потолки помещений и также отрицательно влияющая на здоровье человека, вызывая аллергические реакции, заболевания органов дыхания, вплоть до возникновения бронхиальной астмы.
В ведомстве напомнили, что обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома. А нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последовать административное наказание.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха: не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.

Источник: РИА Новости

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