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Здоровье / Общество

Сиамские близнецы в двумя головами и одним телом умерли на Украине

14:53 11.10.2019 Фото: pixabay.com
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По словам главного врача черновецкого роддома №2 Альберта Курицына, сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, однако их мать отказалась от прерывания беременности по религиозным убеждениям.

Сиамские близнецы в двумя головами и одним телом умерли на Украине
Мать детей ни разу не посетила их в больнице

По информации агентства УНИАН, мать детей ни разу не посетила их в больнице, а отец приходил, чтобы принести необходимые для ухода за девочками средства.
Сиамские близнецы — девочки с двумя головами и одним телом, родившиеся 28 сентября в украинских Черновцах, — скончались в больнице. Об этом в понедельник сообщили в Областной детской больнице города.

«Девочки умерли вечером в субботу», — процитировало агентство УНИАН сообщение медицинского учреждения.

Как пишет издание, мать детей ни разу не посетила их в больнице, а отец приходил, чтобы принести необходимые для ухода за девочками средства.

Местное издание «Черновецкий проминь» в понедельник сообщило со ссылкой на информацию от главного врача больницы Николая Чепиля о том, что сиамские близнецы с момента рождения пребывали на искусственной вентиляции легких «и шансов на выживание у них не было».

Сиамские близнецы — девочки с двумя головами и одним телом — родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября. На третий день они были перевезены в Областную детскую больницу. У их матери это была первая беременность. По словам главного врача черновецкого роддома №2 Альберта Курицына, сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, однако их мать отказалась от прерывания беременности по религиозным убеждениям.

Источник: ТАСС

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