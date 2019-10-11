Фотомарафон «Дорогие мои родители» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Вы сможете купить газету в конце октября и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире!

Наши любимые и бесценные дедуля Мельников Сергей Викторович и бабуля Людмила Михайловна. Вместе уже 40 лет. Вы ангелы для внуков и поддержка,Детей своих опора и надежда.Живите же, родные, до ста лет. Без горестей, печали и без бед!. Фото из проекта «Бабушка рядышком с дедушкой»

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Дорогие мои родители», посвящаем его нашим родителям. Приурочен проект декаде пенсионеров и Дню бабушек и дедушек, которые отмечаются в октябре. Но учитывая, что родители не у всех пенсионеры — принимаем фото родителей любого возраста. И подчеркиваем — что не всегда есть у ребенка (любого возраста) оба родителя — вот тут рядом. Поэтому присылайте и маму, и папу, и обоих.

Фотопроект «Дорогие мои родители» опубликуем в октябре в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Дорогие мои родители». Подпишите имена свои родителей и по желанию – фамилию. На фото можете быть и вы в месте с родителями.

Кроме газеты мы разметим альбом «Дорогие мои родители» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 октября 2019 года. Ждем!

Паршина Людмила Дмитриевна

Моя любимая мамочка Круппа Надежда Юрьевна

Наши дорогие родители, Владимир Тимофеевич и Владислава Станиславовна. В этом году отметившие золотую свадьбу!

Наша любимая прабабушка Галина Ивановна

Зоя Васильевна и Сергей Андреевич Рычихины.

Вместе 33 года!

Без устали заботитесь о внуках,

Они любовью вам взаимно отвечают,

И вы в их воспитании порука,

Вас ласково бабуля и дедуля называют.

Побаловать их сами не свои,

Спешите окружить своей заботой,

В подарках и вопроса не стоит,

Они как самая любимая работа.

И вот сегодня мы вам говорим,

От вас всегда в восторге детвора,

Вас с праздником, душою молодым,

Всем бабушкам и дедушкам ура!

Ирина и Евгений

Наши дорогие родители Людмила Анатольевна и Андрей Александрович Сибирцевы. Долгих и счастливых лет жизни вам, очень ценим и любим вас!

Дорогие мои родители Софьи Зазулиной

Александр Ильич и София Владимировна

Теща с внуками — Антонова Екатерина Карловна

Мама — Буратынская Любовь Андреевна

Папа — Буратынский Александр Александрович

Степанищева Надежда Васильевна мамочка и Степанищев Геннадий Анатольевич папуля, живите до 100 лет, счастья и любви вам. Ваши дети

Моя любимая мамочка Бояркина Мария Фёдоровна 67 лет

Дорогие мои родители

Буко Галина Васильевна

Александр и Светлана Пинкины, дети Анастасия и Геннадий

Орликовские Людмила и Владимир. Наши дорогие близкие и родные.

Щипулин Эдуард и Щипулина Лариса

Безверховы Нина Петровна и Николай Данилович. 55 лет совместной жизни!

Мама Кривкина Виктория Алексеевна

Батраковы Валентина Васильевна и Николай Дмитриевич 70 лет брака.

Лаптевы Артём и Ольга

Гурьева Лилия Васильевна и Гурьев Александр Павлович

мой родной и любимый папуля))