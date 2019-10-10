10.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Прольют сульфохлорантином 220 кв. метров залитого фекалиями леса в Речкуновской зоне Бердска

18:54 10.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
0

Дизинфекцией лесного массива и одного из 8 пострадавших домовладений власть устранит последствия прорыва канализационного коллектора и фекального потопа. После в лесу высыпят свежий грунт.

Прольют сульфохлорантином 220 кв. метров залитого фекалиями леса в Речкуновской зоне Бердска
Фекалии затопили дворы и дома в Речкуновке

На 11 октября назначена дезинфекция лесного массива в Речкуновской зоне отдыха, куда 1 октября сливали фекальные воды.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», линевская компания «Жилсервис» во время прокладки водовода проткнула буром канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Стоки мощным потоком хлынули наружу, затапливая частные домовладения. Чтобы минимизировать последствия для жилых домов и огородов, фекальную реку отвели по рукотворному руслу через асфальтированную дорогу в соседний лес.

К 10 октября управление природными ресурсами совместно с бердским лесхозом подсчитало, какая территория леса оказалась затопленной стоками.

— В пятницу планово совместно с УКСом мы планово выезжаем на обеззараживание территории. Это дом №20/1 на ул. Железнодорожной и правая сторона лесного участка, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник УПР Светлана Шерстобитова.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что из 8 пострадавших домовладельцев 7 категорически отказались от дезинфекции сульфохлорантином. Один раздумывал. И вот решил непременно обработать участок, залитый «органикой». По словам Светланы Васильевны, они настоятельно требуют этого. И имеют на это полное право.

— Дезинфицировать будем в обязательном порядке, поскольку санитарная служба рекомендует сначала провести дезинфекцию с последующим лабораторным контролем. После мы должны перекрыть грунтом слоем не менее 0,5 метра. Снимать грунт и вывозить его на специализированный полигон, если это чрезвычайно опасная категория веществ, — пояснила начальник управления природными ресурсами.

По подсчетам, общая площадь, залитая фекальными водами — лес и частный сектор — составляет 0,6 гектара. Из них примерно 0,38 га относится к жилой застройке, остальное (порядка 220 кв. метров) — лес. Вся территорию опрыскает химическим составом на основе хлора машина Центра муниципальных услуг. Она же захватит и пострадавший лесной массив вдоль дороги в Речкуновку.

Автор видео Анастасия Солодкова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Лес не пострадает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрольют сульфохлорантином 220 кв. метров залитого фекалиями леса в Речкуновской зоне Бердска
18:54 10-10-2019
Прольют сульфохлорантином 220 кв. метров залитого фекалиями леса в Речкуновской зоне Бердска
Отметил 93-й день рождения член совета старейшин Бердска Николай Илюшечкин 1
18:00 10-10-2019
Отметил 93-й день рождения член совета старейшин Бердска Николай Илюшечкин
Фонд борьбы с коррупцией России признали иностранным агентом 2
17:45 10-10-2019
Фонд борьбы с коррупцией России признали иностранным агентом
Отказываются от отдыха и лечения из-за нехватки денег россияне 2
17:30 10-10-2019
Отказываются от отдыха и лечения из-за нехватки денег россияне
БердскИзбавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи 11
17:29 10-10-2019
Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи
Фото: Показываю свои находки-сокровища и дорогу к ним 1
17:23 10-10-2019
Фото: Показываю свои находки-сокровища и дорогу к ним
БердскСняли старую отделку при ремонте на 6 млн рублей в детской поликлинике №1 Бердска 2
17:15 10-10-2019
Сняли старую отделку при ремонте на 6 млн рублей в детской поликлинике №1 Бердска
Выпал с балкона? Произошел несчастный случай с топ-менеджером "Вертолетов России" Игорем Чечиковым
17:00 10-10-2019
Выпал с балкона? Произошел несчастный случай с топ-менеджером
Чтобы ножки как с обложки! 9 советов как побороть варикоз
16:59 10-10-2019
Чтобы ножки как с обложки! 9 советов как побороть варикоз
Вернут ли смертную казнь в Россию? 3
16:45 10-10-2019
Вернут ли смертную казнь в Россию?