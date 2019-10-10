Прольют сульфохлорантином 220 кв. метров залитого фекалиями леса в Речкуновской зоне Бердска

Дизинфекцией лесного массива и одного из 8 пострадавших домовладений власть устранит последствия прорыва канализационного коллектора и фекального потопа. После в лесу высыпят свежий грунт.

Фекалии затопили дворы и дома в Речкуновке

На 11 октября назначена дезинфекция лесного массива в Речкуновской зоне отдыха, куда 1 октября сливали фекальные воды.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», линевская компания «Жилсервис» во время прокладки водовода проткнула буром канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Стоки мощным потоком хлынули наружу, затапливая частные домовладения. Чтобы минимизировать последствия для жилых домов и огородов, фекальную реку отвели по рукотворному руслу через асфальтированную дорогу в соседний лес.

К 10 октября управление природными ресурсами совместно с бердским лесхозом подсчитало, какая территория леса оказалась затопленной стоками.



— В пятницу планово совместно с УКСом мы планово выезжаем на обеззараживание территории. Это дом №20/1 на ул. Железнодорожной и правая сторона лесного участка, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник УПР Светлана Шерстобитова.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что из 8 пострадавших домовладельцев 7 категорически отказались от дезинфекции сульфохлорантином. Один раздумывал. И вот решил непременно обработать участок, залитый «органикой». По словам Светланы Васильевны, они настоятельно требуют этого. И имеют на это полное право.

— Дезинфицировать будем в обязательном порядке, поскольку санитарная служба рекомендует сначала провести дезинфекцию с последующим лабораторным контролем. После мы должны перекрыть грунтом слоем не менее 0,5 метра. Снимать грунт и вывозить его на специализированный полигон, если это чрезвычайно опасная категория веществ, — пояснила начальник управления природными ресурсами.

По подсчетам, общая площадь, залитая фекальными водами — лес и частный сектор — составляет 0,6 гектара. Из них примерно 0,38 га относится к жилой застройке, остальное (порядка 220 кв. метров) — лес. Вся территорию опрыскает химическим составом на основе хлора машина Центра муниципальных услуг. Она же захватит и пострадавший лесной массив вдоль дороги в Речкуновку.

Автор видео Анастасия Солодкова