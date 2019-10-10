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Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи

17:29 10.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Общественники обратились в администрацию с предложением помочь избавиться от пробок на перекрестке ул. Космическая и ул. Лунная. На встречу приехал завкафедрой автоматизации НГТУ, специалисты управления ЖКХ и «ГорСвета» . Они обсудили многие варианты решения проблемы.

Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи
Общественники предложили мэрии Бердска решить проблему пробок на ул. Лунной

Транспортный коллапс на перекрестке ул. Лунная и ул. Космическая Бердска обсудили на закрытом совещании при мэре Бердска сегодня, 10 октября. Бердский активист, общественный деятель Кирилл Сорокин обратился в администрацию города с предложением обсудить проблемную ситуацию на ул. Лунной. Он пригласил на встречу заведующего кафедрой автоматизированных систем управления факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Ивана Томилова, который обещал предложить варианты разгрузки проблемного перекрестка. Он со своими специалистами готовил светофорные объекты в Сочи при подготовке к Олимпиаде.

— Задача интересная. Соответствует профилю моей кафедры и я готов участвовать в решении проблемы и предложить свои варианты. Но любые решения должны быть обоснованные, нужно провести анализ, моделирование. Надо все просчитать, — сказал эксперт «Курьер. Среда. Бердск» 10 октября.

На встрече также были общественники Тимофей Каплин, Илья Ильченко. Также присутствовал мэр Бердска Евгений Шестернин, его заместитель по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и другие специалисты мэрии.

Мастер по обслуживанию светофорных объектов «ГорСвета» Виктор Григоренко на совещании рассказал, что по настройке светофоров на перекрестке ул. Лунной и ул. Космической проведена большая работа. На данный момент выбран оптимальный режим работы.

— Для пешеходов выделена отдельная пешеходная фаза в 20 секунд. И она оптимальная для безопасности людей, — сказал Виктор Николаевич.

По статистике 90% смертей пешеходов происходят на переходах. Также он отметил, что проведен анализ дорожной ситуации на проблемном перекрестке. И здесь в дневное время собирается не больше 14 машин. Тогда как Кирилл Сорокин возразил ему и рассказал о том, что каждое утро видит другую ситуацию.

— Я живу рядом и каждое утро выезжаю на этот перекресток. Стоит задержаться и выехать в 7.15 и я встаю в пробку из 40 машин. Похожая ситуация вечером, когда бердчане возвращаются домой с работы.

На совещание были рассмотрены многие варианты решения проблемы. Каждый из присутствующих предложил свой. Например, решением может стать дополнительная секция светофора на повороте на ул. Космическую. Также возможно разгрузить поток расширением одного из въездов на перекресток.

Существует на перекрестке ул. Лунной и ул. Космической и проблема для пешеходов — они переходят одну улицу и не успевают затем перейти другую — не хватает времени работы зеленого света на светофоре. А если останавливаются, то им приходится ждать 1,5 минуты красный свет. Поэтому зачастую, чтобы не стоять, бердчане перебегают дорогу на красный свет. Для них было рассмотрено предложение создать зеленые зоны, где можно переждать смены света светофора.

Мэр города Бердска Евгений Шестернин отметил, что сотрудники администрации открыты к диалогу, рады тому, что нашлись бердчане, которые предложили свои идеи и помощь в решении проблемы. Также он отметил, что в дальнейшем сотрудничестве со специалистом НГТУ Иваном Томиловым, возможно, они смогут решить также проблему «текущих дорог» — провалов в канализационные сети. Кроме того, возможно, в Бердске будут создавать «умные перекрестки» с интеллектуальным видеонаблюдением и сбором статистики. Также важно пресечь проезд грузового транспорта на тех улицах, где его не должно быть. После которого разрушается асфальт. Для этого можно сделать динамический весовой контроль. Также он напомнил, что предстоит ремонт ул. Черемушной по программе «Бе6зопасные и качественные дороги», и при создании проекта нужно постараться решить сразу многие технические моменты.

— Программа «Безопасные дороги» достаточно жесткая. По ней можно сделать только ремонт дорог. Нужно расширять эту программу, чтобы можно было применять технологию «умных перекрестков». Если мы не будем спасать дороги, ничего не решится, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

Какие решения будут приняты благодаря совместной работе мэрии и общественников на проблемном перекрестке ул. Лунная и ул. Космическая, читайте продолжение в ближайшее время.

На встрече были рассмотрены многие варианты решения проблемы пробок на ул. Лунной.

Автор видео Алена Романцова.

Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи
Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи
Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи
Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи
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От редакции

Решат проблему на Лунной?

Новый мэр, 10 октября 2019 18:46
У меня вопрос,а до реконструкция ни у одного из 4 (что на фото)специалистов администрации г.Бердск в голове не возникла идея привлечь специалистов для настройки светофора????
Андрей, 10 октября 2019 19:03
Жили без светофора и все как то ездили, теперь проблема вбухали денег. Зачем ставили светофоры на пешеходниках, там и так всех пропускали или надо было деньги освоить?
777888, 10 октября 2019 19:09
надо было кольцо делать без светофоров
Андрей, 10 октября 2019 20:33
Надо сразу обращаться к спецам,заключать контракты с дальнейшей ответствпнностью.А занимались самодеятельностью,скупой платит дважды!!!
Аноним, 10 октября 2019 20:12
Томилов Иван Николаевич - вполне квалифицированный специалист в своей области.
Но вот вопросы:
1. Профиль кафедры не соответствует поставленной задаче. Они могут сделать автоматику для светофоров или объединить светофоры сетью, но дорожное движение - не их!
2. Почему Томилов сказал что это его профиль? Достаточно посмотреть что он преподает и какие у него публикации: при чем здесь протокол интернета и дорожное движение?
3. Зачем активист и общественный деятель Кирилл Сорокин притащил того, кто не является специалистом?
А мэру сочувствую: откажешь вот общественнику - вонь поднимет.

Вообще то проектировали именно специалист из омского дорожного института - они занимаются вопросами трафика.
Если хочется другую точку зрения - есть профильные ВУЗы по организации дорожного движения.
аноним, 10 октября 2019 21:22
Мэр на то и мэр чтоб уметь отказывать,если это не нужно городу.А общественник должен обосновать свою точку зрения,если не может,то держи язык за зубами и не позорься!
Аноним, 10 октября 2019 23:05
очевидно и мэр сплоховал (хотя такой общественный резонанс должен тоже учитывать)
и общественник дискредитировал себя
Аноним, 10 октября 2019 22:33
Пора бы научиться доверять профильным специалистам. Коли сделали так, а не иначе, значит были резоны и не одних автомобилистов интересы преследовались. Главная задача здесь - максимально предотвратить наезды на пешеходов. Всё работает, перекрёсток безопасен!
Нет, находятся горе-активисты, которым всё не так... Стыдно...
077, 10 октября 2019 23:46
Вот как раз пешеходы больше всего и страдают: чтобы дойти от Орбиты до 7 Ветров в сторону центра, нужно трижды пересечь дорогу (включая выезд из Космического) и раньше это не было проблемой. Теперь же на одном светофоре необходимо отстоять 90 сек и на втором столько же, и на третьем, перейти по зеленой волне, как на том же ДК в центре, не получится. К чему это приводит - правильно, пешеходы начинают нарушать, причем за взрослыми дети - многие идут на красный. С толку их сбивает то, что водители стоят с одной стороны, а с встречной стороны поток может практически отсутствовать. И с каждым днем переход "на красный" все больше входит в привычку.
077, 10 октября 2019 22:53
Прежде чем вбухивать деньги во вполне пригодный участок Лунная/Космическая, нужно было вынести на обсуждение и утвердить тех. задание, а то сложилось впечатление, что сначала освоили деньги, а потом ночью знакомый студент на коленке проект нарисовал. Как можно было на таком непротяженном участке воткнуть столько светофоров, убрать парковочные карманы, не позаботиться о дождевых стеках ну или хотя бы уклоне и заставить людей ждать по 90 секунд, как на магистрали? Причем ситуация создана искусственно. Снести всё это нагромождение, обустроить кольцо, организовать круговое движение, а светофоры переместить туда, где они действительно нужны. Целый микрорайон страдает из-за разгильдяйства отдельных лиц.
Аноним, 10 октября 2019 23:06
ну вообще то поворот лунная-космическая был просто хуже некуда
когда там по паре машин в час проезжало еще пойдет
но в последние годы был просто караул!
порядок навели - факт

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