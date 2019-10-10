Избавят от пробок ул. Лунную в Бердске специалисты НГТУ с опытом установки светофоров перед Олимпиадой в Сочи

Общественники обратились в администрацию с предложением помочь избавиться от пробок на перекрестке ул. Космическая и ул. Лунная. На встречу приехал завкафедрой автоматизации НГТУ, специалисты управления ЖКХ и «ГорСвета» . Они обсудили многие варианты решения проблемы.

Общественники предложили мэрии Бердска решить проблему пробок на ул. Лунной

Транспортный коллапс на перекрестке ул. Лунная и ул. Космическая Бердска обсудили на закрытом совещании при мэре Бердска сегодня, 10 октября. Бердский активист, общественный деятель Кирилл Сорокин обратился в администрацию города с предложением обсудить проблемную ситуацию на ул. Лунной. Он пригласил на встречу заведующего кафедрой автоматизированных систем управления факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Ивана Томилова, который обещал предложить варианты разгрузки проблемного перекрестка. Он со своими специалистами готовил светофорные объекты в Сочи при подготовке к Олимпиаде.

— Задача интересная. Соответствует профилю моей кафедры и я готов участвовать в решении проблемы и предложить свои варианты. Но любые решения должны быть обоснованные, нужно провести анализ, моделирование. Надо все просчитать, — сказал эксперт «Курьер. Среда. Бердск» 10 октября.

На встрече также были общественники Тимофей Каплин, Илья Ильченко. Также присутствовал мэр Бердска Евгений Шестернин, его заместитель по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и другие специалисты мэрии.

Мастер по обслуживанию светофорных объектов «ГорСвета» Виктор Григоренко на совещании рассказал, что по настройке светофоров на перекрестке ул. Лунной и ул. Космической проведена большая работа. На данный момент выбран оптимальный режим работы.

— Для пешеходов выделена отдельная пешеходная фаза в 20 секунд. И она оптимальная для безопасности людей, — сказал Виктор Николаевич.

По статистике 90% смертей пешеходов происходят на переходах. Также он отметил, что проведен анализ дорожной ситуации на проблемном перекрестке. И здесь в дневное время собирается не больше 14 машин. Тогда как Кирилл Сорокин возразил ему и рассказал о том, что каждое утро видит другую ситуацию.

— Я живу рядом и каждое утро выезжаю на этот перекресток. Стоит задержаться и выехать в 7.15 и я встаю в пробку из 40 машин. Похожая ситуация вечером, когда бердчане возвращаются домой с работы.

На совещание были рассмотрены многие варианты решения проблемы. Каждый из присутствующих предложил свой. Например, решением может стать дополнительная секция светофора на повороте на ул. Космическую. Также возможно разгрузить поток расширением одного из въездов на перекресток.

Существует на перекрестке ул. Лунной и ул. Космической и проблема для пешеходов — они переходят одну улицу и не успевают затем перейти другую — не хватает времени работы зеленого света на светофоре. А если останавливаются, то им приходится ждать 1,5 минуты красный свет. Поэтому зачастую, чтобы не стоять, бердчане перебегают дорогу на красный свет. Для них было рассмотрено предложение создать зеленые зоны, где можно переждать смены света светофора.

Мэр города Бердска Евгений Шестернин отметил, что сотрудники администрации открыты к диалогу, рады тому, что нашлись бердчане, которые предложили свои идеи и помощь в решении проблемы. Также он отметил, что в дальнейшем сотрудничестве со специалистом НГТУ Иваном Томиловым, возможно, они смогут решить также проблему «текущих дорог» — провалов в канализационные сети. Кроме того, возможно, в Бердске будут создавать «умные перекрестки» с интеллектуальным видеонаблюдением и сбором статистики. Также важно пресечь проезд грузового транспорта на тех улицах, где его не должно быть. После которого разрушается асфальт. Для этого можно сделать динамический весовой контроль. Также он напомнил, что предстоит ремонт ул. Черемушной по программе «Бе6зопасные и качественные дороги», и при создании проекта нужно постараться решить сразу многие технические моменты.

— Программа «Безопасные дороги» достаточно жесткая. По ней можно сделать только ремонт дорог. Нужно расширять эту программу, чтобы можно было применять технологию «умных перекрестков». Если мы не будем спасать дороги, ничего не решится, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

Какие решения будут приняты благодаря совместной работе мэрии и общественников на проблемном перекрестке ул. Лунная и ул. Космическая, читайте продолжение в ближайшее время.

На встрече были рассмотрены многие варианты решения проблемы пробок на ул. Лунной.

Автор видео Алена Романцова.