Чтобы ножки как с обложки! 9 советов как побороть варикоз

Коварный варикоз портит не только здоровье ног, но и значительно влияет на их внешний вид. Какие секреты помогут избежать появления данного недуга, расскажут врачи.

Для предотвращения варикоза лучше не допускать ожирения или худеть при имеющейся полноте

Чтобы не пострадать от варикозного расширения вен, важно контролировать вес, следить за питанием, двигаться достаточно, но без перегрузок для сосудов.

Среди причин появления варикоза специалисты выделяют генетику (в основном передается по женской линии), плоскостопие, прием оральных контрацептивов, курение, лишний вес, образ жизни. Отдельный фактор – высокий рост и длинные ноги: чем выше поднимается кровь в сосудах, тем сильнее давление на вены.

Исходя из написанного выше, нетрудно сделать вывод, что для предотвращения варикоза лучше не допускать ожирения или худеть при имеющейся полноте, а также не курить и быть осторожнее с приемом гормоносодержащих препаратов.

Что же еще?

Важно правильно сидеть.

Не сидеть пологу. Сидячая работа сегодня у многих. По статистике у 30% людей с сидячей работой возникает варикоз. Медики советуют вставать с места каждые 25-30 минут и прохаживаться пешком.

Сидячая работа сегодня у многих. По статистике у 30% людей с сидячей работой возникает варикоз. Медики советуют вставать с места каждые 25-30 минут и прохаживаться пешком. Не сидеть нога на ногу. В таком положении пережимаются вены и сосуды.

В таком положении пережимаются вены и сосуды. Не держать тяжелое . Во время сидения на стуле вредно держать на коленях что-то тяжелое: ставить тяжелые сумки, сажать детей. Вены при этом испытывают перегрузку.

. Во время сидения на стуле вредно держать на коленях что-то тяжелое: ставить тяжелые сумки, сажать детей. Вены при этом испытывают перегрузку. Поднимать ноги. По возможности при сидячей работе нужно поднимать ноги и держать их в приподнятом положении некоторое время. Дома при просмотре телевизора ноги можно поместить на журнальный столик или на диванную подушку.

По возможности при сидячей работе нужно поднимать ноги и держать их в приподнятом положении некоторое время. Дома при просмотре телевизора ноги можно поместить на журнальный столик или на диванную подушку. Шевелить пальцами ног. В салоне самолета полезно разуться, а также через каждые 20-30 минут вытягивать ноги и делать упражнения, сгибая и разгибая пальцы.

Никакой сауны – только контрастный душ. При склонности к варикозу следует избегать высоких температур: пляжи, бани и сауны при этом нежелательны (хотя само плавание рекомендуется врачами). Для ног очень полезен контрастный душ — начинать с горячей воды, а заканчивать всегда холодной. Такой душ укрепляет венозные стенки.

Следить за питанием. Для слабых вен вредны наваристые мясные бульоны, студни, копчености, маринады, алкоголь. Нежелателен в большом количестве кофе. Самые лучшие продукты для защиты от варикоза – те, что содержат витамины С, РР (рутин), Е, медь и биофланоиды. Чтобы получать их, в рационе питания должны присутствовать бобовые, зеленый лук, печень, яичный желток, кукурузное и оливковое масла, шиповник, сладкий перец, черная смородина, белокочанная капуста, цитрусовые, рябина, грецкие орехи, вишня и черешня, темный виноград, морепродукты.

Ходьба пешком и массаж. Врачи рекомендуют каждый день ходить пешком не менее 40 минут. Ходьба укрепляет мышцы голени, что улучшает венозное кровообращение. По вечерам полезно делать простой массаж — растирать голени и стопы.

Компрессионный трикотаж. Носить его нужно по показаниям: он незаменим при беременности, стоячей работе или при длительном сидении во время путешествий.

Источник: МедикФорум