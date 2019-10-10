Съешь молодильное яблочко! Какие продукты помогут обратить старение вспять

Есть и молодеть конечно же нельзя, но можно есть и замедлять процессы старения. Названы 5 продуктов, которые помогут сохранить молодость надолго.

Апельсины, арбузы и зеленый чай отлично сохраняют молодость и красоту организма

Все мы слышали высказывания о том, что возраст это всего лишь цифры. Оказывается, существуют продукты питания, которые помогают обратить старение вспять.

Апельсины. Приятная новость для многих россиян, поскольку популярность апельсинов в нашей стране высока, как и их доступность. Эти фрукты способны сражаться со старением за счёт витаминов C, B, аминокислот, фосфора и кальция. Содержащиеся в них антиоксиданты уменьшают выраженность морщин и глубоких линий на лице. Помимо употребления одного апельсина ежедневно можно также делать маски для лица из их кожуры.

Помидоры. Исследователи полагают, что содержащийся в помидорах ликопин обеспечивает защиту от повреждений клеток. Помидоры сохраняют клетки кожи живыми, они обеспечивают омоложение. Данные овощи можно не только употреблять в пищу, но и использовать в качестве отшелушивающего средства для кожи.

Шпинат. Содержащий много железа овощ великолепен для кожи. В нём также имеется витамин Е и натуральные нитраты, обеспечивающие сияния и глянец нашей кожи. В шпинате множество бета-каротина, который поддерживает эластичность кожи. Наконец, этот овощ полезен и для роста волос.

Арбуз. Насыщенный антиоксидантами, калием, витамином С и ликопином прекрасный продукт против старения кожи. Увлажняет кожу, поддерживает баланс нутриентов для её клеток. Прекрасно предотвращает морщины и старение кожи.

Зелёный чай. Уровень полифенолов в этом напитке делает его превосходным в деле омоложения. Полифенолы известны своей способностью обеспечивать коже молодость и защиту от внешних агрессивных воздействий. Употребляйте по чашке зеленого чая каждый день, а заваренные пакетики можно прикладывать к лицу для того, чтобы бороться с мешками и кругами под глазами.

Источник: МедикФорум