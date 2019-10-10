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Отказываются от отдыха и лечения из-за нехватки денег россияне

17:30 10.10.2019 Фото: pixabay.com
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Каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) — от покупки необходимой одежды и обуви, 18% готовы отказаться от действительно необходимых семье предметов домашнего обихода.

Отказываются от отдыха и лечения из за нехватки денег россияне
Из-за нехватки денег респонденты чаще экономили на отдыхе

Порядка 46% опрошенных аналитическим центром НАФИ россиян отказываются от отпусков из-за нехватки денег, 29% экономят на посещении театров и кино, 27% — на лечении. Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.
«Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных», — говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) отказываются ради экономии от посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье. При этом доля тех, кто экономит на медицине, выросла с 2015 года на 5%.

Также каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) — от покупки необходимой одежды и обуви, 18% готовы отказаться от действительно необходимых семье предметов домашнего обихода.

Отмечается, что число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей, увеличилось за четыре года. «В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году — по 4%, а в 2019 году — по 10% и 9% соответственно», — рассказали в НАФИ.

Опрос проводился в августе 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Источник: ТАСС

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От редакции

А от чего вы отказываетесь?

Аноним, 10 октября 2019 18:45
Все прекрасно. Никто пока не отказывается жить. Значит еще не предел, можно повышать цены и снижать зарплаты.
Новый мэр, 10 октября 2019 20:03
Требуем повысить налоги и тарифы с 2020 года

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