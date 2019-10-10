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Выпал с балкона? Произошел несчастный случай с топ-менеджером «Вертолетов России» Игорем Чечиковым

17:00 10.10.2019 Фото: pixabay.com
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СМИ выдвинули свои версии случившегося с Чечиковым, не указывая, откуда они почерпнули эту информацию. В пресс-службе эти сообщения назвали «домыслами и фантазиями».

Выпал с балкона? Произошел несчастный случай с топ менеджером Вертолетов России Игорем Чечиковым
Несчастный случай в нерабочее время произошел с заместителем директора «Вертолетов России» Игорем Чечиковым

Несчастный случай в нерабочее время произошел с заместителем директора «Вертолетов России» Игорем Чечиковым, сейчас он на больничном, говорится в сообщении холдинга.
Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ выдвинули свои версии случившегося с Чечиковым, не указывая, откуда они почерпнули эту информацию. В пресс-службе эти сообщения назвали «домыслами и фантазиями».

«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления», — говорится в релизе, распространенном в среду.

Источник: РИА Новости

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