Ваш ребенок курит? Готовьтесь заплатить штраф

Правительство обсуждает проект о санкциях для родителей курящих детей, наказание может быть в форме предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток.

В правительстве обсуждается система штрафов для родителей, чьи дети курят

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. В правительстве обсуждают административное наказание — то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года. В России курят около 10% подростков, но идея пока не нашла поддержки у экспертов: для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее «правильный» досуг.

Курение и наказание

Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев , возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала. В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что комментарии давать пока преждевременно.

Новую редакцию КоАП чиновники уже готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, летом была опубликована концепция документа. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщал ранее вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

На вопрос «Известий» о том, какое наказание для родителя за курение ребенка можно считать целесообразным, в МВД оперативно не ответили. Действующий административный кодекс предполагает для физлиц такие санкции, как предупреждение, штраф до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Меры могут применяться к гражданам 16 лет и старше.

Действующий КоАП подразумевает наказание лишь для совершеннолетних граждан, если они дымят в неположенном месте. Штраф за перекур на детской площадке составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, в остальных обозначенных в «антитабачном» законе местах (в кафе и ресторанах, рядом со школами, больницами, аэропортами, вокзалами, остановками транспорта и др.) — от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Обнаружив взрослого, курящего в неположенном месте, полицейские могут оформить протокол, а затем выписать штраф. В случае с несовершеннолетними эта схема станет гораздо сложнее, полагает полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. Стражам порядка необходимо будет установить личность ребенка и выяснить, кто его родители. При этом сам малолетний нарушитель может не пожелать делиться этой информацией, рассуждает эксперт.

— Задержать ребенка, если он не совершил преступление, нельзя. Вообще их права очень хорошо защищены, поэтому полицейские предпочитают не связываться. Так что инициатива хорошая, но нереализуемая, — заключил Евгений Черноусов.

Альтернативные пути

Конвенция ВОЗ по борьбе с табаком не предусматривает штрафов для родителей. Эта мера вряд ли окажется эффективной, если ее цель — минимизировать подростковое курение, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его оценке, в России курят около 10% старшеклассников — например, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже.

— Самый эффективный способ борьбы с детским курением — повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Сейчас самые дешевые стоят от 80 рублей, стоило бы поднять планку хотя бы до 150 рублей. В той же Британии сигареты в 10 раз дороже. Зарплаты, конечно, там тоже выше, но не настолько, — заявил Дмитрий Янин.

Кроме того, можно рассмотреть возможность запрета привлекательных для подростков ароматизированных сигарет, например, с клубникой или с ментолом , предложил эксперт.

Многие родители не знают, что их дети курят, или пытаются отучить от вредной привычки, поэтому штрафовать их вряд ли справедливо, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Нужно не пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы. Сделать доступнее спортивные секции, интересные дополнительные занятия. Далеко не все семьи могут себе позволить занять ребенка. Вопрос о наказании родителей можно поднимать только тогда, когда государство предпримет все превентивные меры, — сказала Ирина Волынец.

Забытое старое

Ранее с инициативами наказывать родителей за курение детей уже выступали депутаты разных уровней. Так, в марте 2009 года тогда еще член фракции «Единая Россия» в Госдуме Роберт Шлегель предлагал ввести штраф от 1 тыс. 2 тыс. рублей. Законопроект депутата предполагал расширение действия ст. 20.22 КоАП, которая предусматривает ответственность родителей, если их дети распивают алкогольные напитки, употребляют наркотики или появляются в состоянии опьянения в общественных местах (на тот момент штраф составлял 300–500 рублей, сейчас — 1,5–2 тыс. рублей).

В отзыве правительства на документ чиновники отметили, что в КоАП уже прописана ответственность за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, и разговоры о курении можно считать заботой о здоровье ребенка. А поскольку информации о неэффективности действующей меры депутат не привел, кабмин проект не поддержал. В сентябре Роберт Шлегель сам отозвал законопроект, Госдума его не рассматривала.

В 2014 году проект о санкциях для родителей курящих детей внесло в ГД Архангельское областное собрание депутатов. Речь шла о штрафах 1,5–2 тыс. рублей для родителей курящих детей до 16 лет и 2–3 тыс. рублей для самих подростков 16–18 лет. Госдума отклонила этот проект в марте 2015-го.

Весной этого года о планах внести законопроект о санкциях для родителей за потребление детьми табака заявляли депутаты Госсовета Удмуртской Республики. Пока что в Госдуму этот документ не поступал.

Источник: iZ