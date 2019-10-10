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Фонд борьбы с коррупцией России признали иностранным агентом

17:45 10.10.2019 Фото: pixabay.com
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Иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет. Этот перевод стал основанием для признания фонда иностранным агентом. В Фонде считают такой шаг ведомства политическим давлением.

Фонд борьбы с коррупцией России признали иностранным агентом
Директор ФБК Иван Жданов утверждает, что иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов утверждает, что иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет. По его словам, сотрудники фонда нашли платеж со стороны неизвестной им испанской компании, и не нашли никакого платежа из Флориды. Об этом Жданов сказал телеканал «Дождь». В Минюсте ранее поясняли, что именно эти переводы стали основанием для признания фонда иностранным агентом. В Фонде считают такой шаг ведомства политическим давлением.

Источник: ЭХО

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От редакции

Провокация?

Аноним, 10 октября 2019 18:11
Были платежки - последовал ответ.
Все крайне логично и в рамках закона.
Чтож, посмотрим: изменилось ли что то в плане кадрового состава адвокатов у ФБК, а то раньше они в судах только цирковые представления устраивать могли.

P.S. Наконец!
Аноним, 10 октября 2019 19:31
Это верно.

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