Фонд борьбы с коррупцией России признали иностранным агентом

Иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет. Этот перевод стал основанием для признания фонда иностранным агентом. В Фонде считают такой шаг ведомства политическим давлением.

Директор ФБК Иван Жданов утверждает, что иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов утверждает, что иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет. По его словам, сотрудники фонда нашли платеж со стороны неизвестной им испанской компании, и не нашли никакого платежа из Флориды. Об этом Жданов сказал телеканал «Дождь». В Минюсте ранее поясняли, что именно эти переводы стали основанием для признания фонда иностранным агентом. В Фонде считают такой шаг ведомства политическим давлением.

Источник: ЭХО