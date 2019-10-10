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Вернут ли смертную казнь в Россию?

16:45 10.10.2019 Фото: pixabay.com
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Улучшение российской судебной системы необходимо, но даже при ее идеальном устройстве нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь, так как судебная ошибка никогда не исключается, считает глава Совета по правам человека при президенте России.

Вернут ли смертную казнь в Россию?
Глава СПЧ прокомментировал возможность возвращения смертной казни

Улучшение российской судебной системы необходимо, но даже при ее идеальном устройстве нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь, так как судебная ошибка никогда не исключается, считает глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.
Десятого октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью.
«То, что нам надо улучшать судебную систему, это одно. Но даже при идеальной системе нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь», — сказал РИА Новости Федотов.

По его словам, смертная казнь не снизила уровень преступности ни в одной стране мира — таких доказательств нет. «Также смертная казнь означает, что человек присваивает себе право решать вопрос о жизни и смерти. Но он не вправе лишать жизни другого человека, даже если он для этого использует судебные процедуры», — пояснил глава Совета.

«Но самое главное заключается в том, что никогда не исключается судебная ошибка. Такое наказание, как смертная казнь, не предполагает возможности поворота исполнения судебного решения. Реанимировать человека невозможно», — отметил он.
Федотов добавил, что для наказания таких людей, как, например, террористы, есть мера – пожизненное заключение. «Этот человек уже никогда не сможет причинить зло обществу. Таким образом, реализуется главная цель наказания — невозможность повторения причинения зла другим людям. Но одновременно с этим исключается возможность необратимости судебной ошибки», — рассказал правозащитник.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

Источник: РИА Новости


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От редакции

Нужно снять мораторий со смертной казни в России?

Аноним, 10 октября 2019 17:01
Нет, не нужно.

Наличие смертной казни - это признак недоразвитости, отсталости общества. Признак того, что человеческая жизнь не имеет значительной ценности. В том числе и в случаях, когда люди творят такие вещи, когда многие в ответ требуют ветхозаветного "око за око, зуб за зуб". Две с лишним тысячи как никак лет прошло - пора бы уже становиться умнее, жить лучше, чем доисторические пастухи с ближнего востока.
Аноним, 10 октября 2019 20:25
За 2017 года в Саудовской Аравии казнили 130 человек,
в США - 23,
в Японии - 4
ОАЭ - 1
Прям эталоны недоразвитового общества, да?
Аноним, 10 октября 2019 19:39
НВР: Да!
Пример США: никто и не думал отменять смертную казнь никогда.
Есть подонки, которых очевидно не нужно пожизненно содержать.
Просто подходить к вынесению смертного приговора надо всегда аккуратно.

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