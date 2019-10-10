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Новый BMWх5 ищите в ДЦ «БорисХоф»

15:35 10.10.2019
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Всемирно известный бренд БМВ давно является культовым.

Новый BMWх5 ищите в ДЦ «БорисХоф»

Среди многочисленных его поклонников есть и россияне. В прошлом 2018 году отечественный рынок пополнился еще одной версией BMWх5. Как и полагается, новинка стала очередной сенсацией. Превосходные технические характеристики, яркий дизайн и комфортабельный интерьер, — все это гармонично слилось в одном внедорожнике. Словом, знатоки данного сегмента не остались разочарованными.

Отличительная особенность х5 – универсальность эксплуатации. Автомобиль одинаково удобен как за городом, так и в населенных пунктах. В зависимости от комплектации под капотом внедорожника размещены следующие варианты двигателей:

1.

340-сильный xDrive40i объемом 3 л. Развивает скорость до 243 км/ч;

2.

xDrive50i имеет аналогичную мощность, разгоняется до 250 км, а его объем составляет 4,3 л;

3.

мощность xDrive30d – 249 л.с. Объем – 3 л, а предел скорости – 230 км/ч;

4.

самый мощный силовой агрегат (400 л. с.) — M50d объемом 3 л. Максимальный разгон – 250 км/ч.

5.

Любую версию BMWх5 можно выбрать на сайте Bmw-Borishof.ru —

https://www.bmw-borishof.ru/choose/x5-2018/prices-and-specifications-x5-2018/

.

6.

Дилерский центр «БорисХоф» предлагает пакеты локальной сборки: Х5 xDrive40i и Х5 xDrive30d. В первом случае речь идет о комплектациях: M Sport и Pure Luxury, во втором — Business Plus, Exclusive, xLine, M Sport Plus, M Sport Pro. Стоимость базовых моделей варьируется от 4 750 000 рублей до 4 930 000 руб.

7.

Создавая «баварца», конструкторы просчитали все параметры. Особое внимание уделено безопасности. В автомобиле предусмотрены: системы DSC, ABS, DTC, CBC, DBC; динамический круиз-контроль/ограничитель скорости; боковые и фронтальные подушки впереди, надувные шторки для обоих рядов сидений; для детского сиденья – в задней части крепеж ISOFIX; ассистент парковки; задний и передний сигнал аварийного сближения во время парковки; индикатор давления в шинах.

8.

В зависимости от версии колеса внедорожника оснащены легкосплавными дисками: V-spoke 734, V-spoke 738 Bicolour, Star-spoke 740 M Bicolour и Y-spoke 741 M Bicolour диаметром 19”, 20” и 21”

9.

Автомобиль оснащен светодиодными противотуманными фарами, лазерными фарами, системой управления дальним светом; имеется датчик дождя; на лобовом стекле форсунки омывателя обогреваются. Более подробное описание любого из пакетов BMWх5 легко найти на сайте ДЦ «БорисХоф».

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