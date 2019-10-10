Труп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска

Как туда попало животное, неизвестно. Воду спустили, завершив летний сезон. После ремонта фонтан начнет работать в зимнем режиме — загорятся светодиодные дуги.

Фонтан в парке Бердска закрыли досками

Летний сезон завершил фонтан, расположенный в городском парке Бердска, 8 октября. Чашу закрыли досками. В ближайшее время фонтан отремонтируют и запустят в работу в зимний период — в виде светодиодных «струй».

— Фонтан закрыли защитным покрытием. В этом году постелил новые доски, так как старые пришли в негодность, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор городского парка Сергей Баранов. — Мы хотим, чтобы фонтан дольше прослужил и был еще красивее. После ремонта, надеюсь, в ближайшее время поставим зимний светодиодный фонтан.

Точная дата открытия зимнего фонтана пока неизвестна. Она зависит от объема ремонтных работ после летнего сезона.



— Фонтан наполовину уже не работал, функционировал со сбоями. Насколько я знаю, сейчас заключается договор (на ремонт), проверка его состояния уже прошла, выяснили, что нужно сделать. Я надеюсь, что зимний фонтан запустят в октябре. В ноябре уже зима, и проводить какие-то ремонтные работы будет затруднительно — снег ляжет, — пояснил Сергей Александрович.

Во время консервации фонтана в чаше обнаружили дохлую кошку. По словам директора парка, это произошло впервые. Бросили ее туда намеренно или она упала сама, выяснить не удалось.

— Утром перед спуском воды увидели ее. Залезать не стали. Спустили воду и потом ее достали, — рассказал Баранов.

Но и со светодиодным фонтаном, работающим зимой, бывают проблемы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе 2019 года фонтан перестал работать. Из-за резких перепадов температуры вышел из строя блок питания. Его починили, но не до конца. Горели не все дуги: либо полностью, либо частично.