10.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Труп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска

16:30 10.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
0

Как туда попало животное, неизвестно. Воду спустили, завершив летний сезон. После ремонта фонтан начнет работать в зимнем режиме — загорятся светодиодные дуги.

Труп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска
Фонтан в парке Бердска закрыли досками

Летний сезон завершил фонтан, расположенный в городском парке Бердска, 8 октября. Чашу закрыли досками. В ближайшее время фонтан отремонтируют и запустят в работу в зимний период — в виде светодиодных «струй».

— Фонтан закрыли защитным покрытием. В этом году постелил новые доски, так как старые пришли в негодность, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор городского парка Сергей Баранов. — Мы хотим, чтобы фонтан дольше прослужил и был еще красивее. После ремонта, надеюсь, в ближайшее время поставим зимний светодиодный фонтан.

Точная дата открытия зимнего фонтана пока неизвестна. Она зависит от объема ремонтных работ после летнего сезона.

— Фонтан наполовину уже не работал, функционировал со сбоями. Насколько я знаю, сейчас заключается договор (на ремонт), проверка его состояния уже прошла, выяснили, что нужно сделать. Я надеюсь, что зимний фонтан запустят в октябре. В ноябре уже зима, и проводить какие-то ремонтные работы будет затруднительно — снег ляжет, — пояснил Сергей Александрович.

Во время консервации фонтана в чаше обнаружили дохлую кошку. По словам директора парка, это произошло впервые. Бросили ее туда намеренно или она упала сама, выяснить не удалось.
— Утром перед спуском воды увидели ее. Залезать не стали. Спустили воду и потом ее достали, — рассказал Баранов.

Но и со светодиодным фонтаном, работающим зимой, бывают проблемы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе 2019 года фонтан перестал работать. Из-за резких перепадов температуры вышел из строя блок питания. Его починили, но не до конца. Горели не все дуги: либо полностью, либо частично.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мало в Бердске фонтанов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вернут ли смертную казнь в Россию?
16:45 10-10-2019
Вернут ли смертную казнь в Россию?
БердскПолыхают сараи возле офиса бизнесмена Голубева в Бердске 2
16:42 10-10-2019
Полыхают сараи возле офиса бизнесмена Голубева в Бердске
БердскТруп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска
16:30 10-10-2019
Труп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска
БердскРубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов
16:30 10-10-2019
Рубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов
Съешь молодильное яблочко! Какие продукты помогут обратить старение вспять
16:27 10-10-2019
Съешь молодильное яблочко! Какие продукты помогут обратить старение вспять
Ваш ребенок курит? Готовьтесь заплатить штраф
16:15 10-10-2019
Ваш ребенок курит? Готовьтесь заплатить штраф
Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске
16:15 10-10-2019
Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске
Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске
16:08 10-10-2019
Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске
Просят льготы за бесплатную раздачу просроченных продуктов магазины в России 1
16:00 10-10-2019
Просят льготы за бесплатную раздачу просроченных продуктов магазины в России
Авто с пробегом подешевели: 370 000 тысяч рублей- средняя цена автомобиля на вторичном рынке
15:55 10-10-2019
Авто с пробегом подешевели: 370 000 тысяч рублей- средняя цена автомобиля на вторичном рынке