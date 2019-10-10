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Законное освобождение от долгов: как оформить банкротство физлиц

15:33 10.10.2019
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Ситуации, когда должник вследствие непредвиденных событий не может выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, в нашей стране нередки.

Законное освобождение от долгов: как оформить банкротство физлиц

И ранее в таких случаях заемщику приходилось постоянно сталкиваться с давлением со стороны коллекторов и банков. Сегодня решить эту проблему можно с помощью процедуры банкротства физических лиц.

Законодательные изменения 2015 года позволили признавать банкротами не только юридических лиц, но и граждан. При этом существуют определенные ограничения относительно условий подачи соответствующего заявления. Так, просрочка должна наблюдаться не менее чем три месяца, а сумма долга достигать 500 тыс. рублей. В случае наступления таких условий должник должен самостоятельно обратиться в суд для проведения процедуры банкротства. Однако сделать это могут также его кредиторы либо уполномоченные государственные органы.

Конечно же, оформить банкротство непросто, это требует от должника довольно внушительного пакета документов, которые подтверждают его финансовую несостоятельность. Предоставить квалифицированные консультации по данному вопросу и помочь в сборе соответствующей документации могут специалисты сервиса 2lex.ru. Длительный опыт работы на отечественном рынке и доскональное знание специфики российского законодательства позволяет экспертам компании гарантировать нужный результат и минимизировать сроки его достижения.

После сбора всех необходимых документов и оформления заявки в суд начинается этап судебных заседаний. В рамках рассмотрения дела должнику также потребуется профессиональная помощь и поддержка. В этом случае можно сократить время принятия решения. В зависимости от специфики дела арбитражный суд может рассматривать обращения о банкротстве физических лиц от 15-ти дней до нескольких месяцев. Далее наступает этап реструктуризации долговых обязательств и погашения долгов.

Положительное решение суда позволит должнику избавиться от чрезмерной кредитной нагрузки, а также предотвратить дальнейший рост долгов. Конечно же, процедура имеет и обратные стороны, так как на банкрота налагаются определенные ограничения. Так, ему нельзя работать в управляющих органах юрлиц на протяжении трех лет, а при оформлении ссуды в течение 5 лет нужно обязательно сообщать о банкротстве. Кроме того, следует помнить, что инициировать процедуру признания физического лица банкротом можно не чаще, чем раз в пять лет.

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