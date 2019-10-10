10.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Будет уменьшена величина прожиточного минимума

15:34 10.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Уменьшение связано со снижением цен на картофель и овощи, составляющих значительную часть продуктового набора потребительской корзины.

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей. При этом для трудоспособного населения он будет составлять 11 942 рубля, для пенсионеров — 9 090, для детей — 10838 рублей.

Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров — на 1,6%.

Это уменьшение, как поясняется, — следствие того, что подешевели продукты питания, используемые при исчислении величины прожиточного минимума (на душу населения на 2,9%). Прежде всего снизились цены на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Так, в среднем за III квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на белокочанную капусту упала на 50,7%, на лук — на 24,1%, на морковь — на 18%, на свеклу — на 13,3%, на картофель — на 12,6%.

Одновременно снизились цены на сахар-песок на 11,2% и яйца куриные на 4,7%. Цены на молоко и молокопродукты незначительно повысились — от 0,7% на молоко до 2,5% на масло сливочное. На говядину (кроме бескостного мяса) и мясо кур (кроме куриных окорочков) увеличились на 1,6%.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, практически не изменились.

Уменьшение величины прожиточного минимума наблюдалось и в предыдущие годы: в 2014 году на 1,3%, в 2015-м — на 3,4%, в 2016-м — на 0,7%. Это — сезонный фактор. В конце лета и в начале осени овощи всегда дешевеют.

Величина прожиточного минимума необходима для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

Источник: Российская Газета

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда еще ниже?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вернут ли смертную казнь в Россию?
16:45 10-10-2019
Вернут ли смертную казнь в Россию?
БердскПолыхают сараи возле офиса бизнесмена Голубева в Бердске 2
16:42 10-10-2019
Полыхают сараи возле офиса бизнесмена Голубева в Бердске
БердскТруп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска
16:30 10-10-2019
Труп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска
БердскРубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов
16:30 10-10-2019
Рубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов
Съешь молодильное яблочко! Какие продукты помогут обратить старение вспять
16:27 10-10-2019
Съешь молодильное яблочко! Какие продукты помогут обратить старение вспять
Ваш ребенок курит? Готовьтесь заплатить штраф
16:15 10-10-2019
Ваш ребенок курит? Готовьтесь заплатить штраф
Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске
16:15 10-10-2019
Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске
Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске
16:08 10-10-2019
Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске
Просят льготы за бесплатную раздачу просроченных продуктов магазины в России 1
16:00 10-10-2019
Просят льготы за бесплатную раздачу просроченных продуктов магазины в России
Авто с пробегом подешевели: 370 000 тысяч рублей- средняя цена автомобиля на вторичном рынке
15:55 10-10-2019
Авто с пробегом подешевели: 370 000 тысяч рублей- средняя цена автомобиля на вторичном рынке