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Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске

16:08 10.10.2019 Фото: АСТ-54
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По словам очевидцев, на месте работают медики и спасатели. Есть данные как минимум об одном пострадавшем.

Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске
Иномарка налетела на бордюр и опрокинулась на крышу; на месте работают инспекторы ГИБДД

Автомобиль перевернулся после столкновения в центре Новосибирска. От удара легковушка, ехавшая по Красному проспекту, встала на крышу и задымилась. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте работают медики и спасатели. Есть данные как минимум об одном пострадавшем.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл в результате столкновения двух автомобилей – «Мерседеса» и «Шкоды», после чего «немец» опрокинулся.

«Горения не было. Наши расчёты работали по смыву топлива», – сказали в ведомстве.

Напомним, 8 октября Сиб.фм сообщал об аварии с участием двух грузовиков, после которой водитель корейского «Хёндэ» оказался зажат в кабине.

Источник: sib.fm

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