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Сняли старую отделку при ремонте на 6 млн рублей в детской поликлинике №1 Бердска

17:15 10.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Рабочие меняют покрытие стен, потолков и заменят пол. Также в детской поставят новые окна и двери. Здесь уже установлены 140 секций батарей для того, чтобы маленьким пациентам было тепло.

Сняли старую отделку при ремонте на 6 млн рублей в детской поликлинике №1 Бердска
В детской поликлинике №1 Бердска выкорчевали старый пол

В детской поликлинике №1 активно идет ремонт. Возле здания больницы рабочие вынесли во двор строительный мусор от внутренней отделки.

— Мы сняли старые материалы и выкорчевали пол, — уточнил «Курьер. Среда. Бердск» рабочий 9 октября.

Напомним, что здесь идет ремонт на 6 млн рублей. Отделочники демонтируют отделку на потолках, стенах и уберут старые двери. Установят новые пластиковые окна, выполнят стяжку полов, сделают новую отделку стен, потолка и заменят покрытие пола, установить новые двери.

Также на данный момент идет ремонт в детском поликлиническом отделении №2. Сейчас маленьких пациентов с обеих детских больниц принимают в поликлинике №1 на ул. Пушкина №172. Как писал «Курьер. Среда. Бердск» бердчане жаловались, что по понедельникам здесь «сущий ад» — невозможно дозвониться и огромные очереди.

Также напомним, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с декабря 2018 года жители жаловались на холод в центральной детской поликлинике. 142 дополнительных секций батарей отопления здесь были установлены в короткие сроки.

Сняли старую отделку при ремонте на 6 млн рублей в детской поликлинике №1 Бердска
Сняли старую отделку при ремонте на 6 млн рублей в детской поликлинике №1 Бердска
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От редакции

Ждете окончания ремонта в детских?

Аноним, 10 октября 2019 17:22
Заголовок как всегда, я уж подумал, что 6млн от прежнего ремонта в трубу вылетели!
byu, 10 октября 2019 23:53
Потом кто-нибудь напишет, что в поликлинике жарко, как в аду.

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