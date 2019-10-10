10.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске

16:15 10.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Мальчик и его одноклассник, который сидел за соседней партой, подрались из-за игрушки. Учительница выволокла первоклассника, которого сочла виновником потасовки, за ухо за дверь. При этом ребенок плакал и ему было больно.

Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске
выволокла первоклассника, которого сочла виновником потасовки, за ухо за дверь

Суд Калининского района поставил точку в деле бывшей учительницы школы №151, которую обвинили в издевательствах над первоклашкой. Но, как оказалось, жалобы от родителей поступали на нее намного раньше:

— Родители постоянно жаловались руководству школу, что она не выполняет свои обязанности: мало того, что не следит за детьми, так еще и не может понятно объяснить школьный материал, — рассказывает юрист Константин Зиновьев. — Многие дети стали уходить из первого класса, который она учила: часть пошли в соседние школы, часть — в другие классы. В итоге в ее классе учились меньше 20 человек, хотя в других — больше 30.

Но последней каплей стал инцидент, который произошел с первоклашкой:

— Мальчик и его одноклассник, который сидел за соседней партой, подрались из-за игрушки. Учительница выволокла первоклассника, которого сочла виновником потасовки, за ухо за дверь. При этом ребенок плакал и ему было больно, — описывает ситуацию Константин Зиновьев.

Потом учительница вернулась в класс, а вслед за ней и ребенок. Но его ухо покраснело и жутко болело.

— Учительница позвонила маме мальчика и сказала, что он ведет себя неадекватно и первоклассника надо забрать из школы. Позвонило маме и руководство школы, — рассказывает Константин Зиновьев.

После этого ЧП в школе была проверка: учительницу уволили по «волчьей» статье — за физическое или психологическое насилие над детьми. Педагог попробовала оспорить решение в суде, но служители Фемиды встали на сторону школы.

Источник: nsk.kp.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему так поступил учитель?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вернут ли смертную казнь в Россию?
16:45 10-10-2019
Вернут ли смертную казнь в Россию?
БердскПолыхают сараи возле офиса бизнесмена Голубева в Бердске 2
16:42 10-10-2019
Полыхают сараи возле офиса бизнесмена Голубева в Бердске
БердскТруп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска
16:30 10-10-2019
Труп кошки нашли в фонтане при его консервации в городском парке Бердска
БердскРубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов
16:30 10-10-2019
Рубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов
Съешь молодильное яблочко! Какие продукты помогут обратить старение вспять
16:27 10-10-2019
Съешь молодильное яблочко! Какие продукты помогут обратить старение вспять
Ваш ребенок курит? Готовьтесь заплатить штраф
16:15 10-10-2019
Ваш ребенок курит? Готовьтесь заплатить штраф
Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске
16:15 10-10-2019
Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске
Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске
16:08 10-10-2019
Перевернулся на крышу автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске
Просят льготы за бесплатную раздачу просроченных продуктов магазины в России 1
16:00 10-10-2019
Просят льготы за бесплатную раздачу просроченных продуктов магазины в России
Авто с пробегом подешевели: 370 000 тысяч рублей- средняя цена автомобиля на вторичном рынке
15:55 10-10-2019
Авто с пробегом подешевели: 370 000 тысяч рублей- средняя цена автомобиля на вторичном рынке