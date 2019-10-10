Уволили из школы за издевательства над первоклассником учительницу в Новосибирске

Мальчик и его одноклассник, который сидел за соседней партой, подрались из-за игрушки. Учительница выволокла первоклассника, которого сочла виновником потасовки, за ухо за дверь. При этом ребенок плакал и ему было больно.

выволокла первоклассника, которого сочла виновником потасовки, за ухо за дверь

Суд Калининского района поставил точку в деле бывшей учительницы школы №151, которую обвинили в издевательствах над первоклашкой. Но, как оказалось, жалобы от родителей поступали на нее намного раньше:

— Родители постоянно жаловались руководству школу, что она не выполняет свои обязанности: мало того, что не следит за детьми, так еще и не может понятно объяснить школьный материал, — рассказывает юрист Константин Зиновьев. — Многие дети стали уходить из первого класса, который она учила: часть пошли в соседние школы, часть — в другие классы. В итоге в ее классе учились меньше 20 человек, хотя в других — больше 30.

Но последней каплей стал инцидент, который произошел с первоклашкой:

— Мальчик и его одноклассник, который сидел за соседней партой, подрались из-за игрушки. Учительница выволокла первоклассника, которого сочла виновником потасовки, за ухо за дверь. При этом ребенок плакал и ему было больно, — описывает ситуацию Константин Зиновьев.

Потом учительница вернулась в класс, а вслед за ней и ребенок. Но его ухо покраснело и жутко болело.

— Учительница позвонила маме мальчика и сказала, что он ведет себя неадекватно и первоклассника надо забрать из школы. Позвонило маме и руководство школы, — рассказывает Константин Зиновьев.

После этого ЧП в школе была проверка: учительницу уволили по «волчьей» статье — за физическое или психологическое насилие над детьми. Педагог попробовала оспорить решение в суде, но служители Фемиды встали на сторону школы.

Источник: nsk.kp.ru