Просят льготы за бесплатную раздачу просроченных продуктов магазины в России

Ритейлеры просят льготы за бесплатную раздачу продуктов

Торговые сети просят льготы, стимулирующие передачу на благотворительность продуктов с истекающим сроком годности. Ритейлеры хотят получить освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль с таких товаров. Эту инициативу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представила парламентариям, которые до конца года планируют обсудить вопрос с правительством. Ежегодно около 700 тыс. т продовольствия не продается и отправляется на свалку. Однако прежде чем говорить о льготах, нужно решить вопрос с легализацией бесплатной раздачи продуктов в России. Обсуждение налоговых послаблений для ритейлеров проходит на фоне проверок ФНС одной из крупнейших сетей — X5 Retail Group.

Льгота в полцены

АКОРТ предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели. Такой вопрос представители ассоциации уже обсудили на заседании экспертного совета по регулированию потребительского рынка при комитете Госдумы по экономполитике. Это следует из бумаг АКОРТ к мероприятию, с которыми ознакомились «Известия».

По данным ассоциации, объединяющей крупных ритейлеров, потери продуктов питания в российских магазинах, в среднем, оцениваются в 2–6% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в АКОРТ, может составлять 700 тыс. т. Из них 25% приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасу и бакалею. Еще 30% — на мясо, рыбу и птицу, 45% — на фрукты и овощи.

Практика передачи продуктов на благотворительность и в социальные учреждения распространена за рубежом, отмечают в АКОРТ. Российское законодательство не предусматривает этого. После того как срок годности продовольственных товаров истечет, ритейлер снимает их с учета, а затем списывает на утилизацию. Компании вывозят продукты на свалку либо, в некоторых случаях, передают заводам по переработке. Утилизация проводится за счет средств ритейлера.

Сегодня, если даже торговые сети начнут передавать продукты на благотворительность, это не будет учитываться как расход при определении налоговой базы. Им придется заплатить налог на прибыль 20% и НДС. Таким образом, суммарные дополнительные расходы сетей могут составить до 40% от стоимости продукции.

Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливой России») сказал «Известиям», что поддерживает инициативу АКОРТ. Он подтвердил: парламентарии до конца года намерены обсудить с правительством вопрос изменения налогового законодательства таким образом, чтобы компании могли передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность и не уплачивать НДС, а также налог на прибыль.

Основная задача этой инициативы — создание более справедливой системы расчета налогооблагаемой базы для торговых сетей, отметил в разговоре с «Известиями» доцент кафедры торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Михаил Перельман. Он подчеркнул, что сейчас ритейлеру выгоднее утилизировать часть нераспроданной продукции, чем передавать ее на благотворительность.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что предложения торговых сетей не поступали в ведомство.

Сейчас бесплатная раздача еды в России запрещена, это противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что в российском законодательстве нет понятия продуктов с истекающим сроком годности.

Прежде всего нужно в целом решить вопрос с легализацией передачи продуктов на благотворительность, полагают в АКОРТ. Уже после этого можно будет определить, товары с каким сроком годности могут участвовать в таком обороте. Юридические тонкости уже начали обсуждать в Совете по правам человека, подчеркнули в АКОРТ.

Председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог сказал, что на местах новая льгота, если она появится, может использоваться как лазейка для неуплаты налога. Менеджеры получат возможность списывать продукты на благотворительность, не уплачивая НДС, а товары все же продавать, полагает он. Но такая схема не принесет существенных прибылей. Как только госорганы заметят, что на благотворительность идут слишком большие объемы продуктов, последуют проверки, отметил юрист.

Гости из налоговой

Инициатива о новых льготах обсуждается на фоне налоговых проверок X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В столичный офис ритейлера в понедельник пришли сотрудники ФНС совместно с МВД. Об этом «Известиям» сообщили в компании. По данным некоторых СМИ, речь шла об обысках, а компанию могут подозревать в причастности к незаконному возмещению НДС.

Пока ритейлеру не объявили результатов проверки, уточнили в компании. Х5 Retail Group — один из крупнейших плательщиков НДС, объем в 2018 году составил около 20 млрд рублей, за шесть месяцев 2019-го — около 17 млрд рублей, отметили в пресс-службе торговой сети.

— Камеральные проверки Х5 как крупного налогоплательщика проходят ежеквартально, в рамках проверок представители налоговых органов посещают офисы Х5 для проведения осмотров и проверки документов, — добавили в Х5 Retail Group. — Проведение осмотров в присутствии сотрудников МВД также достаточно регулярная практика.

В компании подчеркнули, что не располагают данными о наличии каких-либо претензий по уплате налога на добавленную стоимость.

В пресс-центре МВД переадресовали вопросы по поводу проверок X5 Group в ФНС России.

В ФНС на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Александр Тонконог сказал «Известиям», что компании всё чаще сталкиваются с налоговыми нарушениями, в том числе в области возмещения НДС. Ритейлер имеет право на возврат налога, если самостоятельно импортирует в РФ товары, а затем продает их в стране. Как правило, все крупные компании занимаются импортом.

Источник: Известия