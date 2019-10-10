С 1 июня 2020 года будут работать лишь те детские лагеря, которые успеют попасть в единый реестр, одобренный Советом Федерации

Включение в реестр станет обязательным условием работы лагерей, организация детского отдыха без присутствия в едином реестре будет незаконной и наказуемой.

Оказывать услуги детского отдыха смогут лишь те организации, которые будут внесены в специальный реестр

С середины следующего года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут только те организации или индивидуальные предприниматели, кто включен в специальный региональный реестр, нарушителей ждут высокие штрафы. Такие законы одобрил в среду Совет Федерации.

Верхняя палата парламента уделяет особое внимание этой теме. После трагедии на Сямозере в Карелии в 2016 году, унесшей 14 жизней, именно сенаторы внесли в Госдуму законопроект о детском отдыхе, которым были установлены единые требования к безопасности и впервые создан реестр летних лагерей и других учреждений для отдыха и оздоровления детей.

В среду парламентарии одобрили правительственные поправки, касающиеся регионального реестра. «Закон разработан по итогам правоприменительной практики в данной сфере, с учетом рекомендаций Совета Федерации. Очень важно, что предложения, которые поступили из регионов, были услышаны», — отметила глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Включение в реестр станет обязательным условием работы лагерей с 1 июня 2020 года. После этой даты организация детского отдыха без присутствия в реестре будет незаконной и наказуемой.

Все, кто еще не состоит в реестре, должны подать документы до 1 мая 2020 года. Попадание в перечень не будет автоматическим — местные власти сначала проверят претендентов на достоверность предоставленных сведений и соответствие требованиям безопасности.

Присутствие в реестре станет своего рода знаком качества. Перечень будет доступен в интернете, и родители смогут проверить, можно ли отправлять ребенка в выбранный лагерь. «Принятие закона будет способствовать усилению гарантий обеспечения безопасного качественного детского отдыха, отвечает целям и задачам Десятилетия детства», — уверены сенаторы.

Параллельно вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). За предоставление услуг по организации отдыха детей в обход реестра предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Избежать наказания смогут только те организации и индивидуальные предприниматели, которые исключены из реестра, но на момент исключения завершают свою работу и не создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей, уточнил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

За предоставление услуг по организации отдыха детей в обход реестра предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей

В контексте обсуждения детского отдыха была затронута еще одна тема — как профсоюзы распоряжаются детскими лагерями и санаториями. «С 90-х годов они продали огромное количество зданий. Но это собственность не руководителей профсоюзов, а членов профсоюзов», — отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Давайте на комитете (по соцполитике) послушаем, сколько было продано и куда были потрачены эти средства. Нужно обязать профсоюзы заниматься отдыхом детей трудящихся», — считает она.

В качестве примера глава палаты привела историю с детским санаторием в Кисловодске, который был закрыт из-за ветхого состояния и выставлен на продажу. Матвиенко тогда предложила руководству профсоюзов передать объект Минздраву. «Знаете, что мне ответили? Пусть государство у нас выкупит по рыночной цене! Когда речь идет о детском санатории, так нельзя разговаривать», — заявила спикер.

Она также предложила «внести изменения в законодательство, чтобы разрешить Фонду социального страхования направлять средства для приобретения путевок для детей в летние лагеря». На заседании сенаторы утвердили закон об исполнении бюджета ФСС за 2018 год, отметив, что второй год подряд бюджет фонда исполнен с профицитом (33 млрд рублей) при запланированном дефиците в объеме 27,7 млрд рублей.

Источник: Российская Газета