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Рубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов

16:30 10.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Спиливают старые клены и тополя, которые уже начали падать, представляя реальную опасность. На их месте появится площадка с новыми каруселями.

Рубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов
Спиливают старые деревья в городском парке Бердска

С утра четверга, 10 октября, в городском парке Бердска начали ликвидировать деревья. Спиливают старые клены ради безопасности, рассказал директор парка Сергей Баранов. Место работ огорожено сигнальной лентой.

— Пытаемся своими силами провести вырубку аварийных деревьев. В основном это клены. В том районе (ближе к пересечению улиц Свердлова и Островского — прим. ред.) осталось два или три тополя, которые мешают — растут близко к аллее и ветки падают. А клены настолько старые, что внутри стволы уже гнилые. В последние ветра они уже начали друг на друга валиться. Поэтому, не дожидаясь «чуда», которое должно было произойти по кронированию и подрезке деревьев, мы с нашими предпринимателями решили сами порядок наводить, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Баранов.

Помогают расчищать площадку бизнесмены, размещающие аттракционы на территории центрального парка. В этот раз Сергей Баранов планирует убрать 10 старых кленов и 3 тополя. На освобожденной от аварийных деревьев площадке в следующем году предполагается поставить еще качели-карусели.

— Чтобы не пустая территория была, а дополнительная зона аттракционов, — пояснил Сергей Александрович, не став раскрывать все карты и задумки предпринимателей.

По проекту реконструкции бердского парка предполагается ликвидировать 100 аварийных деревьев. Но поскольку не удалось в 2019 году разыграть на аукционе 77 млн рублей, благоустройство парковой территории перенесли на следующий год.

Сергей Баранов называет несостоявшийся дважды аукцион своей самой большой печалью. Он надеется, что миллионы, выделенные на бердский парк, не потеряются, как заверила вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова.

Рубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов

Городской парк

Рубят деревья в городском парке Бердска ради новых аттракционов

Городской парк

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