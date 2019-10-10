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Когда самолет набрал высоту, он начал синеть: Умер на борту пассажир рейса авиакомпании S7 Красноярск-Москва

15:15 10.10.2019 Фото: pixabay.com
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Во время полета одному из пассажиров стало плохо, из-за чего экипаж судна принял решение зайти на ближайший аэропорт, которым оказался «Омск-Центральный». Мужчину пытались реанимировать, но усилия бортпроводников оказались напрасны.

Когда самолет набрал высоту, он начал синеть: Умер на борту пассажир рейса авиакомпании S7 Красноярск Москва
После приземления тело умершего вынесли из самолета

«Новому Омску» стали известны подробности ЧП, которое произошло поздним вечером на борту рейса авиакомпании S7, совершавшего полет по маршруту Красноярск — Москва (Домодедово).

Во время полета одному из пассажиров стало плохо, из-за чего экипаж судна принял решение зайти на ближайший аэропорт, которым оказался «Омск-Центральный».

У трапа самолет встречал реанимобиль и врачи, однако их помощь уже не потребовалась. Как сообщили в региональном минздраве, мужчина, которому стало плохо, скончался, даже не долетев до Омска. «Его пытались реанимировать в самолете, но безуспешно», — пояснили в ведомстве.

После приземления тело умершего вынесли из самолета. По словам очевидцев, пассажир летел вместе с сыном и другими родственниками, плохо ему стало вскоре после взлета.

«После того, как самолет уже набрал высоту, он начал синеть. Бортпроводники пытались реанимировать, но увы», — сообщили другие пассажиры самолета в паблике «ЧП Омск». Предполагается, что в воздухе у него могли обостриться проблемы с сердцем.

Источник: newsomsk.ru

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