Когда самолет набрал высоту, он начал синеть: Умер на борту пассажир рейса авиакомпании S7 Красноярск-Москва

«Новому Омску» стали известны подробности ЧП, которое произошло поздним вечером на борту рейса авиакомпании S7, совершавшего полет по маршруту Красноярск — Москва (Домодедово).
Во время полета одному из пассажиров стало плохо, из-за чего экипаж судна принял решение зайти на ближайший аэропорт, которым оказался «Омск-Центральный».
У трапа самолет встречал реанимобиль и врачи, однако их помощь уже не потребовалась. Как сообщили в региональном минздраве, мужчина, которому стало плохо, скончался, даже не долетев до Омска. «Его пытались реанимировать в самолете, но безуспешно», — пояснили в ведомстве.
После приземления тело умершего вынесли из самолета. По словам очевидцев, пассажир летел вместе с сыном и другими родственниками, плохо ему стало вскоре после взлета.
«После того, как самолет уже набрал высоту, он начал синеть. Бортпроводники пытались реанимировать, но увы», — сообщили другие пассажиры самолета в паблике «ЧП Омск». Предполагается, что в воздухе у него могли обостриться проблемы с сердцем.
Источник: newsomsk.ru