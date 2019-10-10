Отметил 93-й день рождения член совета старейшин Бердска Николай Илюшечкин

Николай Семенович прошел войну от Белоруссии до Берлина. Был призван на фронт в 1943-м. Служил наводчиком 57-миллиметровой пушки.

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны, член Совета старейшин города Бердска Николай Семенович Илюшечкин отмечает свой 93-й день рождения

Администрация города Бердска, Совет ветеранов, Бердская городская Общественная палата, руководители муниципальных учреждений и общественных организаций присоединяются ко всем поздравлениям!

10 октября ветеран Великой Отечественной войны, член Совета старейшин города Бердска Николай Илюшечкин отметил свой 93-й день рождения!

Николай Семенович прошел войну от Белоруссии до Берлина. Был призван на фронт в 1943-м. Служил наводчиком 57-миллиметровой пушки. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

За его плечами глубокая работа по патриотическому воспитанию с молодежью. Мероприятия, в которых принимает участие Николай Семенович, никого не оставляют равнодушным. Его мнение до сих пор является авторитетным. Скромный, искренний, самоотверженный, он и сегодня подает всем нам пример мудрости, жизнелюбия, чуткости и необыкновенной веры в нынешнее поколение, которое укрепит процветание любимого города и России.

Администрация города Бердска, Совет ветеранов, Бердская городская Общественная палата, руководители муниципальных учреждений и общественных организаций присоединяются ко всем поздравлениям!

Крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла родных и близких, уважаемый Николай Семенович! С Днем рождения!

Источник: berdsk.nso.ru