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Отметил 93-й день рождения член совета старейшин Бердска Николай Илюшечкин

18:00 10.10.2019 Фото: berdsk.nso.ru
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Николай Семенович прошел войну от Белоруссии до Берлина. Был призван на фронт в 1943-м. Служил наводчиком 57-миллиметровой пушки.

Отметил 93 й день рождения член совета старейшин Бердска Николай Илюшечкин
Сегодня ветеран Великой Отечественной войны, член Совета старейшин города Бердска Николай Семенович Илюшечкин отмечает свой 93-й день рождения

Администрация города Бердска, Совет ветеранов, Бердская городская Общественная палата, руководители муниципальных учреждений и общественных организаций присоединяются ко всем поздравлениям!
10 октября ветеран Великой Отечественной войны, член Совета старейшин города Бердска Николай Илюшечкин отметил свой 93-й день рождения!
Николай Семенович прошел войну от Белоруссии до Берлина. Был призван на фронт в 1943-м. Служил наводчиком 57-миллиметровой пушки. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

За его плечами глубокая работа по патриотическому воспитанию с молодежью. Мероприятия, в которых принимает участие Николай Семенович, никого не оставляют равнодушным. Его мнение до сих пор является авторитетным. Скромный, искренний, самоотверженный, он и сегодня подает всем нам пример мудрости, жизнелюбия, чуткости и необыкновенной веры в нынешнее поколение, которое укрепит процветание любимого города и России.
Администрация города Бердска, Совет ветеранов, Бердская городская Общественная палата, руководители муниципальных учреждений и общественных организаций присоединяются ко всем поздравлениям!
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла родных и близких, уважаемый Николай Семенович! С Днем рождения!

Источник: berdsk.nso.ru

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От редакции

Поздравляем!

Гость, 10 октября 2019 19:50
Молодец! Поздравляю! Позитивный человек!

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