Испачкал руки газетой и потребовал закрыть типографию «Крестьянин» у Роспотребнадзора жалобщик в Ростове-на-Дону

Гендиректор Ирина Самохина считает, что это вопрос недобросовестной конкуренции, который исполняется руками государственных органов и имеет политическую окраску: «Видимо, решение принято на достаточно высоком уровне. У нас есть репутация предприятия, которая не останавливает свои станки по звонки. Видимо, это не самая лучшая репутация». Типография закрыта на 30 суток.

Ирина Самохина – генеральный директор ЗАО «ИД «Крестьянин»

Новость о приостановке работы типографии издательского дома «Крестьянин» в Ростове-на-Дону буквально шокировала все издания России. «Крестьянин» – уважаемая газета, с самостоятельной позицией, которую нельзя прогнуть или купить. Поэтому в дело пустили донос и паутину, сообщает Альянс независимых региональных изданий.

— Закрыть типографию, лишить газету тиражей, сорвать все контракты, одним словом, обрушить бизнес — это очевидная попытка убить неудобную газету, которая мешает еще и потому, что издательскому дому принадлежит одна из двух типографий, оставшихся в огромном южном регионе. А та вторая, как можно догадаться, «чья надо нога». И ей достанутся все клиенты «Крестьянина», предполагает АНРИ.

Стремление угробить эффективный частный издательский бизнес, десятилетиями создававший рабочие места и плативший налоги, а также одну из лучших региональных газет России, это, конечно, не такая резонансная история как подброшенные наркотики или арестованные невиновные люди. Но молчать об этом не нужно, комментируют историю «Крестьянина» издатели.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» генеральный директор ЗАО «ИД «Крестьянин» Ирина Самохина предположила, что это не последний судебный иск, инициированный прокурором. Работать типографии не дадут.

— Мы ошарашены этой новостью. Пару недель назад мы начали понимать, что это дело имеет заказной характер. Что мы не отобьемся легким испугом и штрафом в 200 тыс. рублей, что в этом деле есть политическая подоплека. Мы были морально готовы к такому исходу. Но надежда, конечно, была. 8 октября суд принял решение закрыть типографию на 30 суток, — рассказала Ирина Владимировна «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 10 октября.

С чего все началось

Все началось с жалобы некого разгневанного гражданина, который приобрел в киоске газету «Крестьянин». Он написал жалобу в Роспотребнадзор, сообщив, что газета напечатана с нарушениями. А в конце потребовал, закрыть предприятие.

Но факты изложенные в жалобе не подтвердилась. Роспотребнадзор, на основании заключения СанПина, ответил жалобщику: газета «Крестьянин» полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

— Передвижная лаборатория типографии производились замеры шума, чистоты воздуха, пыли и прочего. У автора жалобы было достаточно много претензий, расписанные на три страницы весьма профессиональным языком. Это явно написал человек, относящийся к полиграфии. Например, якобы в газете имелись разрывы на сгибах, размер шрифта не соответствует СанПину, а цветопередача фотографий не соответствует нормам, — комментирует Ирина Самохина.

Однако во время проверки Роспотребнадзор зафиксировал нарушения разного рода, по которым было составлено три протокола. Два протокола Роспотребнадзор передал на рассмотрение в административную комиссию. По одному из этих них издательский дом получил штраф в 200 тыс. рублей, по второму — штраф в 10 тыс. рублей. А третий протокол, по словам Ирины Владимировны, оказался совсем «не людоедский», с очень щадящим штрафом в 10 тыс. рублей. Этот протокол направили в суд.

— Когда протокол оказался в суде, мы поняли, что речь идет о том, что работу предприятия хотят приостановить. Протокол составлен по статье 6.4 КоАП, там порядка 16 пунктов, все они носят сугубо хозяйственный характер. Например, замена шпингалетов, напольного покрытия на входе в бухгалтерию, подтеки на стенах, замена кранов в душевых. Есть два пункта — отсутствие паспорта на границы санитарно-эпидемиологической зоны. Мы заказали проект техпаспорта за 200 тыс. рублей, заключили договор, заказали паспорт. Эту информацию предоставили суду. Мы не считаем, что отсутствие паспорта на санитарно-эпидемиологическую зону угрожает жизни и здоровью граждан. Кроме того, у Роспотребнадзора есть подозрение, что бытовые газовые котлы, установленные в типографии, производят токсичные выхлопы, — рассказала директор ИД «Крестьянин».

Стоит отметить, что наличие паспорта на границы санитарно-эпидемиологической зоны обязательно на производстве, но это норма начала работать лишь в 2018 году. И пока что эти паспорта есть не у всех типографий России. Кроме того в типографии установлены именно бытовые отопительные газовые котлы. Типография издательского дома «Крестьянин» находится в сельской местности, в 12 километрах от Ростова. И аналогичные котлы установлены во всех домах деревни. Важно понимать, что каждый котел установленный на территории России имеет экологический паспорт.

— Предположить, что этот котел производит токсичный выхлоп, это, конечно, нонсенс. До того, пока мы не докажем это, будет сложно что-то предъявлять суду. Вот эти два нарушения, которые мы не можем устранить мгновенно, — отметила Ирина Владимировна.

В судебном заседании издательский дом сообщил, что 14 пунктов указанных в протоколе Роспотребнадзора — устранены. Для этого «Крестьянин» создал независимую экспертную комиссию, в которую вошли представители бизнеса, общественности, Союза журналистов. По мнению руководства типографии, эти устранения не требуют экспертных знаний. Комиссия работала в типографии два дня, все заактировала, но суд счел, что состав комиссии не компетентен.

Это нас не спасло

— Это не спасло нас. Предприятие закрыто. Мы думаем, что это вопрос недобросовестной конкуренции, который исполняется руками государственных органов и имеет политическую окраску. Видимо, решение принято на достаточно высоком уровне, что типография в Ростовской области должна остаться одна. У нас есть репутация предприятия, которая не останавливает свои станки по звонку. Видимо, это не самая лучшая репутация. Как оказалось, — поделилась мнением Ирина Самохина.

Решение суда вступило в силу немедленно с момента его оглашения. С 15.00 дня 8 октября типография не работает. Но Ирина Владимировна сомневается, что спустя 28 дней типография «Крестьянина» распахнет свои двери для заказчиков.

— Это открытый вопрос. Скорее всего, у нас будет вторая проверка Роспотребнадзора. Возможно, они сочтут, что предписания не выполнены и будет повторный иск. И это будет длиться бесконечно, — резюмировала Ирина Самохина.

Впрочем, клиенты типографии поддерживают руководство типографии и ее сотрудников. Все как один возмущены сложившейся ситуацией. Издательский дом надеется, что многие из клиентов подпишут письмо в адрес уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Борису Титову о давлении в ростовской области на малый бизнес. Но удержать клиентов невозможно, ведь типография, это такой вид бизнеса, процесс которого не стоит на месте — газета должна печататься каждый день. Но газета «Крестьянин» будет выходить. При этом печататься она будет в 550 километрах от Ростова — в Воронеже.

— У наших конкурентов мы печататься не будем, — заверила Ирина Владимировна.

— Может провести флэшмоб и всем читателям вымазать руки газетой? Ведь любая газетная бумага будет марать руки? — поинтересовался «Курьер. Среда. Бердск» у Ирины Самохиной.

— Хорошая идея. Это говорит о том, что этот человек никогда раньше не читал газету. Ведь всегда, когда берешь газету в руки, какое-то количество краски остается на руках, — подытожила Ирина Самохина.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий истории типографии ростовского «Крестьянина». И мы, как и все вменяемые редакции и издательские дома России, возмущены тем, как быстро и легко сегодня в России можно уничтожить честный бизнес.