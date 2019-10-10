17 октября жители Бердска могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Передвижной пункт медицинской профилактики, где любой желающий сможет сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, в октябре продолжит работу на площадках Новосибирска и в районах Новосибирской области.
Экспресс-тестирование полностью бесплатно. Результаты готовы через 15 минут.
График работы тест-площадок в октябре:
|Октябрь
|Дата
|время
|населенный пункт
|
01.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса
|
02.10.2019
|10.00-16.00
|г.Бердск, Микрорайон, 48Б (ДК «Родина»)
|
03.10.2019
|10.00-16.00
|Новосибирский р-он
|
03.10.2019
|23.00-02.00
|г. Новосибирск, к/т Аврора, ст.М. Студенческая
|
04.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск, Площадь Калинина, ул.Дуси Ковальчук, 179/2
|
04.10.2019
|23.00-02.00
|г. Новосибирск, к/т Победа, Ленина,7
|
05.10.2019
|23.00-02.00
|БЦ Димитровский, пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова
|
07.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива
|
08.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск Первомайский сквер
|
09.10.2019
|10.00-16.00
|Новосибирский р-он
|
10.10.2019
|10.00-16.00
|Коченевский р-он, Коченево
|
10.10.2019
|23.00-02.00
|г. Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет»
|
11.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск ТРЦ «Маяк»
|
11.10.2019
|23.00-02.00
|г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples
|
12.10.2019
|23.00-02.00
|ул.Крылова, 26, парковка со стороны ул.Каменская
|
14.10.2019
|13.00-19.00
|Пригородный вокзал
|
15.10.2019
|10.00-16.00
|г.Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина,3
|
16.10.2019
|10.00-16.00
|Коченевский р-он, Федосиха
|
17.10.2019
|10.00-16.00
|г.Бердск, площадь Горького
|
17.10.2019
|23.00-02.00
|г.Новосибирск Привокзальная площадь Вокзал-Главный
|
18.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск ТРЦ «Магелан», Комсомольская,10
|
18.10.2019
|23.00-02.00
|г. Новосибирск, к/т Победа, Ленина,7
|
19.10.2019
|23.00-02.00
|БЦ Димитровский, пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова
|
21.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса
|
22.10.2019
|13.00-19.00
|Автовокзал
|
23.10.2019
|10.00-16.00
|Мошковский р-он, п.Октябрьский, м-н Светлый, площадь у магазина Мария-ра
|
24.10.2019
|10.00-16.00
|Тогучинский р-он, территория ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»
|
24.10.2019
|23.00-02.00
|г. Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40
|
25.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск, ТРЦ «Галерея»
|
25.10.2019
|23.00-02.00
|г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples
|
26.10.2019
|23.00-02.00
|ул.Крылова, 26, парковка со стороны ул.Каменская
|
28.10.2019
|13.00-19.00
|г.Новосибирск Первомайский сквер
|
29.10.2019
|13.00-19.00
|Пригородный вокзал
|
30.10.2019
|10.00-16.00
|Тогучинский р-он, п.Горный, территория предприятия Каменный карьер
|
31.10.2019
|10.00-16.00
|Чулымский р-он
На все вопросы о работе мобильного пункта в Новосибирской области вам ответят по телефону «Горячей линии»: +7 (383) 209-02-19
Источник: zdrav.nso.ru