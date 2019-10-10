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17 октября жители Бердска могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

15:47 10.10.2019 Фото: zdrav.nso.ru
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Тест можно сдать до 16.00 около ДК Родина. На все вопросы о работе мобильного пункта в Новосибирской области вам ответят по телефону «Горячей линии»: +7 (383) 209-02-19

17 октября жители Бердска могут пройти бесплатный экспресс тест на ВИЧ
Жители Новосибирской области могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Передвижной пункт медицинской профилактики, где любой желающий сможет сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, в октябре продолжит работу на площадках Новосибирска и в районах Новосибирской области.
Экспресс-тестирование полностью бесплатно. Результаты готовы через 15 минут.

График работы тест-площадок в октябре:

Октябрь
Дата время населенный пункт

01.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса

02.10.2019

 10.00-16.00 г.Бердск, Микрорайон, 48Б (ДК «Родина»)

03.10.2019

 10.00-16.00 Новосибирский р-он

03.10.2019

 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т Аврора, ст.М. Студенческая

04.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск, Площадь Калинина, ул.Дуси Ковальчук, 179/2

04.10.2019

 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т Победа, Ленина,7

05.10.2019

 23.00-02.00 БЦ Димитровский, пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова

07.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива

08.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск Первомайский сквер

09.10.2019

 10.00-16.00 Новосибирский р-он

10.10.2019

 10.00-16.00 Коченевский р-он, Коченево

10.10.2019

 23.00-02.00 г. Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет»

11.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Маяк»

11.10.2019

 23.00-02.00   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples

12.10.2019

 23.00-02.00 ул.Крылова, 26, парковка со стороны ул.Каменская

14.10.2019

 13.00-19.00 Пригородный вокзал

15.10.2019

 10.00-16.00 г.Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина,3

16.10.2019

 10.00-16.00 Коченевский р-он, Федосиха

17.10.2019

 10.00-16.00 г.Бердск, площадь Горького

17.10.2019

 23.00-02.00 г.Новосибирск Привокзальная площадь Вокзал-Главный

18.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Магелан», Комсомольская,10

18.10.2019

 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т Победа, Ленина,7

19.10.2019

 23.00-02.00 БЦ Димитровский, пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова

21.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса

22.10.2019

 13.00-19.00 Автовокзал

23.10.2019

 10.00-16.00 Мошковский р-он, п.Октябрьский, м-н Светлый, площадь у магазина Мария-ра

24.10.2019

 10.00-16.00 Тогучинский р-он, территория ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»

24.10.2019

 23.00-02.00 г. Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40

25.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск, ТРЦ «Галерея»

25.10.2019

 23.00-02.00   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples

26.10.2019

 23.00-02.00 ул.Крылова, 26, парковка со стороны ул.Каменская

28.10.2019

 13.00-19.00 г.Новосибирск Первомайский сквер

29.10.2019

 13.00-19.00 Пригородный вокзал

30.10.2019

 10.00-16.00 Тогучинский р-он, п.Горный, территория предприятия Каменный карьер

31.10.2019

 10.00-16.00 Чулымский р-он

На все вопросы о работе мобильного пункта в Новосибирской области вам ответят по телефону «Горячей линии»: +7 (383) 209-02-19

Источник: zdrav.nso.ru

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