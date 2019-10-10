17 октября жители Бердска могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Тест можно сдать до 16.00 около ДК Родина. На все вопросы о работе мобильного пункта в Новосибирской области вам ответят по телефону «Горячей линии»: +7 (383) 209-02-19

Жители Новосибирской области могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Передвижной пункт медицинской профилактики, где любой желающий сможет сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, в октябре продолжит работу на площадках Новосибирска и в районах Новосибирской области.

Экспресс-тестирование полностью бесплатно. Результаты готовы через 15 минут.

График работы тест-площадок в октябре:

Октябрь Дата время населенный пункт 01.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса 02.10.2019 10.00-16.00 г.Бердск, Микрорайон, 48Б (ДК «Родина») 03.10.2019 10.00-16.00 Новосибирский р-он 03.10.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т Аврора, ст.М. Студенческая 04.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск, Площадь Калинина, ул.Дуси Ковальчук, 179/2 04.10.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т Победа, Ленина,7 05.10.2019 23.00-02.00 БЦ Димитровский, пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова 07.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива 08.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск Первомайский сквер 09.10.2019 10.00-16.00 Новосибирский р-он 10.10.2019 10.00-16.00 Коченевский р-он, Коченево 10.10.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет» 11.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Маяк» 11.10.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples 12.10.2019 23.00-02.00 ул.Крылова, 26, парковка со стороны ул.Каменская 14.10.2019 13.00-19.00 Пригородный вокзал 15.10.2019 10.00-16.00 г.Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина,3 16.10.2019 10.00-16.00 Коченевский р-он, Федосиха 17.10.2019 10.00-16.00 г.Бердск, площадь Горького 17.10.2019 23.00-02.00 г.Новосибирск Привокзальная площадь Вокзал-Главный 18.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Магелан», Комсомольская,10 18.10.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, к/т Победа, Ленина,7 19.10.2019 23.00-02.00 БЦ Димитровский, пр.Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова 21.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск ТРЦ «Гранит», метро Маркса 22.10.2019 13.00-19.00 Автовокзал 23.10.2019 10.00-16.00 Мошковский р-он, п.Октябрьский, м-н Светлый, площадь у магазина Мария-ра 24.10.2019 10.00-16.00 Тогучинский р-он, территория ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» 24.10.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40 25.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск, ТРЦ «Галерея» 25.10.2019 23.00-02.00 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples 26.10.2019 23.00-02.00 ул.Крылова, 26, парковка со стороны ул.Каменская 28.10.2019 13.00-19.00 г.Новосибирск Первомайский сквер 29.10.2019 13.00-19.00 Пригородный вокзал 30.10.2019 10.00-16.00 Тогучинский р-он, п.Горный, территория предприятия Каменный карьер 31.10.2019 10.00-16.00 Чулымский р-он

На все вопросы о работе мобильного пункта в Новосибирской области вам ответят по телефону «Горячей линии»: +7 (383) 209-02-19

Источник: zdrav.nso.ru