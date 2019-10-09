Анастасия Заворотнюк переведена в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов

Актрису Анастасию Заворотнюк после месячного лечения в Европейском медицинском центре положили для дальнейшего восстановления в в клинику для тяжелобольных пациентов.

Анастасия Заворотнюк госпитализирована в клинику для тяжелобольных

Отмечается, что у Анастасии развился парез правой части тела, парализовало правую руку, она не в состоянии передвигаться самостоятельно. Ей назначена эрготерапия и специальные водные процедуры.

Утром 8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из московской больницы, в которой она находилась последний месяц. Состояние артистки оценивалось как тяжелое. Ее близкие отказались комментировать здоровье звезды. Один из знакомых Заворотнюк отметил, что выписка «вовсе не означает хороших новостей».

В сентябре сообщалось, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У 48-летней Заворотнюк обнаружили рак мозга.

Источник: Lenta.ru