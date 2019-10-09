Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области

Генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов поставил четкие задачи и сроки их выполнения перед сотрудниками ОМВД Бердска. Смотрите фото проверки.

В дежурную часть полиции Бердска заглянул Юрий Стерликов

В ходе рабочей поездки в Бердск начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов подвел итоги деятельности Отдела МВД России по городу Бердску за 9 месяцев 2019 года, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

На совещании с личным составом Отдела, на котором присутствовал прокурор города Бердска, руководитель областного полицейского ведомства довел информацию о результатах работы ГУ МВД России Новосибирской области за 9 месяцев 2019 года, отметив снижение в регионе некоторых видов преступлений, в том числе убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж и краж автотранспорта.

После этого начальник Главного управления дал оценку криминогенной ситуации на территории Бердска и служебной деятельности Отдела МВД России по городу Бердску, а также заслушал руководителей служб, допустивших снижение показателей в работе.

Юрий Стерликов потребовал активизировать работу по профилактике преступлений в общественных местах, раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повысить активность участия в раскрытии преступлений сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области поставил перед личным составом конкретные задачи, направленные на устранение имеющихся недостатков в работе и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности, а также определил сроки их выполнения.