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Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области

20:29 09.10.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов поставил четкие задачи и сроки их выполнения перед сотрудниками ОМВД Бердска. Смотрите фото проверки.

Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
В дежурную часть полиции Бердска заглянул Юрий Стерликов

В ходе рабочей поездки в Бердск начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов подвел итоги деятельности Отдела МВД России по городу Бердску за 9 месяцев 2019 года, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

На совещании с личным составом Отдела, на котором присутствовал прокурор города Бердска, руководитель областного полицейского ведомства довел информацию о результатах работы ГУ МВД России Новосибирской области за 9 месяцев 2019 года, отметив снижение в регионе некоторых видов преступлений, в том числе убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж и краж автотранспорта.

После этого начальник Главного управления дал оценку криминогенной ситуации на территории Бердска и служебной деятельности Отдела МВД России по городу Бердску, а также заслушал руководителей служб, допустивших снижение показателей в работе.

Юрий Стерликов потребовал активизировать работу по профилактике преступлений в общественных местах, раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повысить активность участия в раскрытии преступлений сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области поставил перед личным составом конкретные задачи, направленные на устранение имеющихся недостатков в работе и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности, а также определил сроки их выполнения.

Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
Проверил работу полицейских Бердска главный полицейский Новосибирской области
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