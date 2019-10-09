Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова

По информации некоторых СМИ, заместитель главврача, на которую нападал посетитель и сломал ей руку, якобы закончила свою трудовую деятельность в центральной больнице Бердска. Но Надежда Александровна лишь уходит в отпуск.

Замглавврача опровергла информацию об увольнении, опубликованную в СМИ

Сегодня, 9 октября, СМИ Бердска опубликовали информацию об увольнении начмеда ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Свою трудовую деятельность она должна была прекратить после выхода из отпуска.

Но в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Шахатова опровергла эту информацию:

— Эта информация не верна. Я чрезвычайно удивлена тем, что написали СМИ. Я завтра планирую уйти в очередной оплачиваемый отпуск. Те решения, которые касаются меня, они останутся лично моими, — подчеркнула Надежда Александровна.

Напомним, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ради спасения супруги в реанимации роддома житель Бердска напал на замглавврача ЦГБ Надежду Шахатову. Начмед бердской ЦГБ забрала у мужчины документы и отказалась их отдавать. Когда он попытался отнять, то сломал руку врачу.