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Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова

17:50 09.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По информации некоторых СМИ, заместитель главврача, на которую нападал посетитель и сломал ей руку, якобы закончила свою трудовую деятельность в центральной больнице Бердска. Но Надежда Александровна лишь уходит в отпуск.

Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова
Замглавврача опровергла информацию об увольнении, опубликованную в СМИ
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова

Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда ШахатоваЗима близко: 142 дополнительные секции установили в детской поликлинике БердскаЕщё 27 новостей

Сегодня, 9 октября, СМИ Бердска опубликовали информацию об увольнении начмеда ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Свою трудовую деятельность она должна была прекратить после выхода из отпуска.

Но в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Шахатова опровергла эту информацию:

— Эта информация не верна. Я чрезвычайно удивлена тем, что написали СМИ. Я завтра планирую уйти в очередной оплачиваемый отпуск. Те решения, которые касаются меня, они останутся лично моими, — подчеркнула Надежда Александровна.

Напомним, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ради спасения супруги в реанимации роддома житель Бердска напал на замглавврача ЦГБ Надежду Шахатову. Начмед бердской ЦГБ забрала у мужчины документы и отказалась их отдавать. Когда он попытался отнять, то сломал руку врачу.

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