Экспертиза нашла хищение 1 млн рублей экс-чиновницей Бердска Анной Захаровой

Специалист подтвердил выводы следствия: руководитель ЦИМО выписала себе премий и стимулирующих надбавок на такую сумму за два года. Адвокат настоял на допросе эксперта.

Обвиняемая в хищении 2 млн рублей Анна Захарова

Бердский городской суд сегодня, 9 октября, огласил результаты бухгалтерской экспертизы по уголовному делу о хищении и растрате экс-руководителя Центра информационного и материального обеспечения мэрии Бердска Анны Захаровой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно экспертиза должна была установить, сколько же реально выплатила сама себе денег Захарова за два года в обход решению главы города, в чьей компетенции находится премирование сотрудников.

Обвинение полагает, что Анна Захарова, возглавляя ЦИМО, с марта 2015-го по май 2017 года незаконно начислила себе 1,1 млн рублей. Выводы экспертизы оказались очень близки к цифрам, фигурирующим в уголовном деле — 1 млн 28 тыс. рублей. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде, подсудимая премировала себя на сумму 304 тыс. рублей, стимулирующих выплат получила в размере 724 тыс. рублей.

Между тем, у адвоката подсудимой Николая Муштина возникли сомнения в том, кто именно подписывал приказ о назначении выплат. По его ходатайству суд допросит эксперта, делавшего бухгалтерскую экспертизу.

Кроме того, Захаровой инкриминируют незаконную выплату заработка медсестре-косметологу отеля «Крона» Ирине Кращук, журналисту Нике Шапран и водителю Сергею Горбунову. Сумма ущерба, по версии обвинения, составляет 1 млн рублей.

Старший помощник прокурора, представляющая в процессе гособвинение, Анна Белова попросила суд запросить в администрации города протоколы совещаний с участием Шапран и Кращук.

— Я хочу знать, участвовали ли они в совещаниях «под протокол» или нет. Они говорят о том, что участвовали везде и во всем. Пусть администрация это и подтвердит, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» гособвинитель.

Таким образом, судебное следствие еще ведется. Прокурор, участвующий в деле, свою позицию выскажет в прениях сторон. Впрочем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», до окончания процесса еще далеко.

На следующее заседание 25 октября суд решил вызвать специалиста, делавшего бухгалтерскую экспертизу начислений Анны Захаровой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бердский суд продлил арест Анне Захаровой на три месяца — до 28 декабря 2019 года. А в целом судебный процесс длится уже более года — с июня 2018-го.

Дело Захаровой

Первоначально руководителя Центра информационного и материального обеспечения Анну Захарову обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Водитель Сергей Горбунов, сотрудница салона красоты Ирина Кращук и журналистка Ника Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда. Хотя фактически, по версии следствия, они никакую работу не выполняли. Они на данном этапе судебного следствия фигурируют как пособники в растрате.

— В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — рассказывала гособвинитель Анна Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Потерпевшим признан спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Он уже давал показания. Как и мэра Бердска Евгений Шестернин. Допрошены практически все свидетели. Сама подсудимая вины не признает.

Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов: кроме растраты в особо крупном размере ее обвиняют во вмешательстве в деятельность следствия. На скамье подсудимых 4 фигуранта.