Особенности сосудистой хирургии



Сосудистый хирург в Астане — это профессионал, который имеет опыт и соответствующие знания, чтобы провести правильную диагностику и провести хирургическое решение с помощью современного оборудования.

Наиболее часто помощь сосудистого хирурга требуется при лечении варикоза. Сегодня для успешного лечения разработано много эффективных методов.

Широко используются следующие способы:

Склеротерапия. Данный метод подходит для лечения различных форм варикоза. Суть его состоит в том, что в поврежденную вену вводится специальный лекарственный препарат. Он в определенных условиях склеивает больную вену. Через некоторое время она просто исчезает. При проведении операции используются специальные тонкие иглы и микрокатетеры. Обычно такое хирургическое вмешательство проводится на нижних конечностях и способно решить проблему на длительное время. После проведения операции отток венозной крови не нарушается, так как эту функцию начинают выполнять коллатериальные сосуды.

Лазерное лечение варикоза. Этот метод с каждым годом становится все более востребованным. С его помощью можно быстро устранить патологию. Основан метод на воздействии лазерного излучения на внутренние венозные стенки. В процессе этого происходит сжатие поврежденных вен, что приводит к тому, что через некоторое время они полностью исключаются из кровотока. Данный метод абсолютно безболезненный и гарантирует высокие эстетические результаты.

Применяется сосудистая хирургия и для решения эстетических проблем. В частности с ее помощью можно устранить синюшно-красноватое расширение сосудов на лице. Для лечения патологии используется диодный лазер. В процессе процедуры световая энергия поглощается гемоглобином. Как результат, происходит слипание стенок сосудов, то есть они просто исчезают. Такой метод не приводит к возникновению осложнений.

С помощью диодного лазера удается успешно бороться с герпесом. С помощью лазерного облучения предотвращаются дальнейшие высыпания. Проблема решается в короткое время и при этом исключается возникновение рецидивов.