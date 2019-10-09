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Особенности сосудистой хирургии

17:24 09.10.2019 Фото: www.t-med.kz
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Сосудистая хирургия сегодня использует современные технологии, благодаря которым удается справиться с серьезными патологиями.

Особенности сосудистой хирургии
Сосудистый хирург в Астане — это профессионал, который имеет опыт и соответствующие знания, чтобы провести правильную диагностику и провести хирургическое решение с помощью современного оборудования.
Наиболее часто помощь сосудистого хирурга требуется при лечении варикоза. Сегодня для успешного лечения разработано много эффективных методов.

Широко используются следующие способы:

  • Склеротерапия. Данный метод подходит для лечения различных форм варикоза. Суть его состоит в том, что в поврежденную вену вводится специальный лекарственный препарат. Он в определенных условиях склеивает больную вену. Через некоторое время она просто исчезает. При проведении операции используются специальные тонкие иглы и микрокатетеры. Обычно такое хирургическое вмешательство проводится на нижних конечностях и способно решить проблему на длительное время. После проведения операции отток венозной крови не нарушается, так как эту функцию начинают выполнять коллатериальные сосуды.
  • Лазерное лечение варикоза. Этот метод с каждым годом становится все более востребованным. С его помощью можно быстро устранить патологию. Основан метод на воздействии лазерного излучения на внутренние венозные стенки. В процессе этого происходит сжатие поврежденных вен, что приводит к тому, что через некоторое время они полностью исключаются из кровотока. Данный метод абсолютно безболезненный и гарантирует высокие эстетические результаты.

Применяется сосудистая хирургия и для решения эстетических проблем. В частности с ее помощью можно устранить синюшно-красноватое расширение сосудов на лице. Для лечения патологии используется диодный лазер. В процессе процедуры световая энергия поглощается гемоглобином. Как результат, происходит слипание стенок сосудов, то есть они просто исчезают. Такой метод не приводит к возникновению осложнений.
С помощью диодного лазера удается успешно бороться с герпесом. С помощью лазерного облучения предотвращаются дальнейшие высыпания. Проблема решается в короткое время и при этом исключается возникновение рецидивов.

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