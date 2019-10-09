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Серьезные штрафы грозят актерам сериала о Юлии Началовой

16:22 09.10.2019 Фото: wikimedia.org
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На «Первом канале», по заказу которого снимается сериал о Юлии Началовой разразился скандал.

Серьезные штрафы грозят актерам сериала о Юлии Началовой
Съемки сериала о Юлии Началовой начались со скандала

Стартовавшие съемки сериала, посвященного Юлии Началовой, ознаменовались громким скандалом. Актерам, рассказавшим о начале работы, уже грозят серьезные штрафы.

Слухи о том, что о Юлии Началовой будут снимать сериал, появились еще в начале лета. Тогда пресс-секретарь певицы Анна Исаева заинтриговала: зрителей вскоре ждет интересный проект. Судя по всему, Анна, которая искренне называет себя «сестричкой Началовой», как раз сериал и имела в виду. Кстати, она в нем тоже появится. Сыграет саму себя – правую руку звезды, ее пресс-секретаря. Съемки с участием Исаевой уже прошли. Для Анны появление в качестве актрисы станет первым в карьере.

Главные роли в фильме отданы сериальным артистам – Марине Орловой и Алексею Гаврилову, который сыграет Евгения Алдонина. Но пока первая рассказывала о своем назначении друзьям, второй на радостях выложил пост о старте съемок в интернете. За это по условиям контракта, который он, видимо, не читал, его ждет серьезный штраф. Несмотря на то, что пост он уже удалил.

Между тем бывший супруг певицы, экс-футболист Евгений Алдонин, заявляет: с ним по поводу съемок сериала никто не консультировался. На «Первом канале», по заказу которого якобы снимают ленту, вообще уверяют, что никакого отношения к начавшемуся процессу не имеют.

тем временем

Дочь Юли стала лучшей

Дочь Юли Началовой Вера Алдонина продолжает радовать отца, а также бабушку с дедушкой своими успехами. На днях стало известно, что девочка победила во всенародной акции «Пою мою Москву».

Вера наряду с остальными конкурсантами читала стихотворение. И сделала это так выразительно, что члены жюри признали ее лучшей. На днях в Галерее искусств Зураба Церетели прошло награждение. Награду дочке звезды вручил бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Надо отметить, что вместе с Верой за победу боролись еще около 1600 участников.

Источник: Собеседник. Ru

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