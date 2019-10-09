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Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву

17:45 09.10.2019 Фото: правительство президента
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что увеличение зарплат президента и премьера на 4,3% было плановым.

Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву
Путина поднял себе зарплату впервые за 4 года

Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру страны.

Повышение зарплат президента РФ, председателя правительства страны и ряда других высокопоставленных чиновников с октября 2019 года было плановым. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да», — сказал он в ответ на вопрос, было ли это повышение плановым.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны.

Источник: ТАСС

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