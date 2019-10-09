Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву

Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру страны.
Повышение зарплат президента РФ, председателя правительства страны и ряда других высокопоставленных чиновников с октября 2019 года было плановым. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», — сказал он в ответ на вопрос, было ли это повышение плановым.
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны.
Источник: ТАСС