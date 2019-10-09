5 советов, которые помогут сохранить трезвость ума до глубокой старости

Мозг способен развивать нейронные связи на протяжении всей жизни, но для этого ему нужна наша помощь. Какие способы поддержания ясности ума скорости мысли существуют, разберемся в статье.

Если хотите сохранить ваш ум ясным и острым — придётся освоить игру на музыкальном инструменте. Только регулярные усилия и работа над собой приведут к улучшению умственных способностей. Повысив свой уровень интеллекта, вы сможете стать более стрессоустойчивым и научитесь держать свои эмоции под контролем. Первым шагом на пути улучшения своих умственных способностей должно стать правильное питание. В вашем рационе должны появиться продукты богатые омега-3 жирными кислотам, клетчаткой, а так же фрукты и овощи. Такая пища поможет привести в порядок ваш кишечник, а он, как известно, участвует в выработке веществ, способствующих образованию новых нейронов. Если хотите сохранить ваш ум ясным и острым — придётся освоить игру на музыкальном инструменте. Выбирайте сами, что вам больше по душе: скрипка, рояль, гитара. Специалисты проанализировали влияние музыки на мозг человека и пришли к выводу, что регулярные занятия на музыкальных инструментах действуют на наш мозг так же, как спортивные занятия на наше тело. Так же не стоит игнорировать активные занятия спортом. Ведь именно при движении происходит ускорение процесса образования нейронов, отвечающих за память. Займитесь йогой. Такие занятия способствуют повышению способности мозга принимать решения, а так же оказывают стимулирующее действие на другие участки головного мозга. Укрепление мелкой моторики рук оказывает отличное действие на нашу память и принятие креативных решений. Для таких занятий подойдут вязание, лепка, рисование и др. Источник: Planet Today

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