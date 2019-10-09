09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

5 советов, которые помогут сохранить трезвость ума до глубокой старости

16:08 09.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Мозг способен развивать нейронные связи на протяжении всей жизни, но для этого ему нужна наша помощь. Какие способы поддержания ясности ума скорости мысли существуют, разберемся в статье.

5 советов, которые помогут сохранить трезвость ума до глубокой старости
Если хотите сохранить ваш ум ясным и острым — придётся освоить игру на музыкальном инструменте.

Только регулярные усилия и работа над собой приведут к улучшению умственных способностей.

Повысив свой уровень интеллекта, вы сможете стать более стрессоустойчивым и научитесь держать свои эмоции под контролем.

  1. Первым шагом на пути улучшения своих умственных способностей должно стать правильное питание. В вашем рационе должны появиться продукты богатые омега-3 жирными кислотам, клетчаткой, а так же фрукты и овощи. Такая пища поможет привести в порядок ваш кишечник, а он, как известно, участвует в выработке веществ, способствующих образованию новых нейронов.
  2. Если хотите сохранить ваш ум ясным и острым — придётся освоить игру на музыкальном инструменте. Выбирайте сами, что вам больше по душе: скрипка, рояль, гитара. Специалисты проанализировали влияние музыки на мозг человека и пришли к выводу, что регулярные занятия на музыкальных инструментах действуют на наш мозг так же, как спортивные занятия на наше тело.
  3. Так же не стоит игнорировать активные занятия спортом. Ведь именно при движении происходит ускорение процесса образования нейронов, отвечающих за память.
  4. Займитесь йогой. Такие занятия способствуют повышению способности мозга принимать решения, а так же оказывают стимулирующее действие на другие участки головного мозга.
  5. Укрепление мелкой моторики рук оказывает отличное действие на нашу память и принятие креативных решений. Для таких занятий подойдут вязание, лепка, рисование и др.

Источник: Planet Today

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы боитесь потерять остроту ума и скорость мысли в старости?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНашли в кустах украденную букву "М" с надписи города-героя Москва мемориала Славы в Бердске
18:00 09-10-2019
Нашли в кустах украденную букву
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов
17:53 09-10-2019
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов
БердскЯ удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова
17:50 09-10-2019
Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова
Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву
17:45 09-10-2019
Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву
БердскЭкспертиза нашла хищение 1 млн рублей экс-чиновницей Бердска Анной Захаровой 1
17:39 09-10-2019
Экспертиза нашла хищение 1 млн рублей экс-чиновницей Бердска Анной Захаровой
Пытали утюгом задержанных полицейские в Саратове
17:30 09-10-2019
Пытали утюгом задержанных полицейские в Саратове
Особенности сосудистой хирургии
17:24 09-10-2019
Особенности сосудистой хирургии
БердскЗаблокируют банковские карты из-за долгов по налогам у жителей Бердска
17:15 09-10-2019
Заблокируют банковские карты из-за долгов по налогам у жителей Бердска
СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра "Феникс"
17:00 09-10-2019
СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 33
17:00 09-10-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»