5 советов, которые помогут сохранить трезвость ума до глубокой старости

Только регулярные усилия и работа над собой приведут к улучшению умственных способностей.
Повысив свой уровень интеллекта, вы сможете стать более стрессоустойчивым и научитесь держать свои эмоции под контролем.
- Первым шагом на пути улучшения своих умственных способностей должно стать правильное питание. В вашем рационе должны появиться продукты богатые омега-3 жирными кислотам, клетчаткой, а так же фрукты и овощи. Такая пища поможет привести в порядок ваш кишечник, а он, как известно, участвует в выработке веществ, способствующих образованию новых нейронов.
- Если хотите сохранить ваш ум ясным и острым — придётся освоить игру на музыкальном инструменте. Выбирайте сами, что вам больше по душе: скрипка, рояль, гитара. Специалисты проанализировали влияние музыки на мозг человека и пришли к выводу, что регулярные занятия на музыкальных инструментах действуют на наш мозг так же, как спортивные занятия на наше тело.
- Так же не стоит игнорировать активные занятия спортом. Ведь именно при движении происходит ускорение процесса образования нейронов, отвечающих за память.
- Займитесь йогой. Такие занятия способствуют повышению способности мозга принимать решения, а так же оказывают стимулирующее действие на другие участки головного мозга.
- Укрепление мелкой моторики рук оказывает отличное действие на нашу память и принятие креативных решений. Для таких занятий подойдут вязание, лепка, рисование и др.
Источник: Planet Today