Сбивший насмерть пешехода пьяный водитель Land Cruiser Prado на Димитровском мосту предстанет перед судом Новосибирска

Водитель внедорожника протаранил несколько автомобилей, выехал на встречную полосу и допустил лобовой удар еще с двумя иномарками. Под замес попали трое случайных прохожих.

Водитель внедорожника сбил троих пешеходов

Следователем следственной части СУ УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, случившегося 8 мая 2019 года на Димитровском мосту. Установлено, что вечером того дня 43-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо» в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Димитровского моста. В пути следования, увидев впереди стоящих в попутном направлении с включенными аварийными сигналами автомобилей «Дэу Нексия» и «Хонда Одиссей», а также находящихся на проезжей части между указанными автомобилями трех пешеходов, он продолжил движение.

В результате чего мужчина допустил столкновение с задней частью автомобиля «Дэу Нексия», который сместился вперед и совершил наезд на пешеходов, после чего произошло столкновение с другой стоящей на обочине иномаркой. Далее водитель иномарки пересек линию дорожной разметки и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с движущимися в попутном направлении с «Субару Легаси», а затем с «Фордом Транзит». В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов от полученных травм скончался на месте.

Водителю автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд. В ближайшее время начнется его рассмотрение.