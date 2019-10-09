09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Сбивший насмерть пешехода пьяный водитель Land Cruiser Prado на Димитровском мосту предстанет перед судом Новосибирска

16:45 09.10.2019 Фото: pixabay
0

Водитель внедорожника протаранил несколько автомобилей, выехал на встречную полосу и допустил лобовой удар еще с двумя иномарками. Под замес попали трое случайных прохожих.

Сбивший насмерть пешехода пьяный водитель Land Cruiser Prado на Димитровском мосту предстанет перед судом Новосибирска
Водитель внедорожника сбил троих пешеходов

Следователем следственной части СУ УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, случившегося 8 мая 2019 года на Димитровском мосту. Установлено, что вечером того дня 43-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо» в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Димитровского моста. В пути следования, увидев впереди стоящих в попутном направлении с включенными аварийными сигналами автомобилей «Дэу Нексия» и «Хонда Одиссей», а также находящихся на проезжей части между указанными автомобилями трех пешеходов, он продолжил движение.

В результате чего мужчина допустил столкновение с задней частью автомобиля «Дэу Нексия», который сместился вперед и совершил наезд на пешеходов, после чего произошло столкновение с другой стоящей на обочине иномаркой. Далее водитель иномарки пересек линию дорожной разметки и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с движущимися в попутном направлении с «Субару Легаси», а затем с «Фордом Транзит». В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов от полученных травм скончался на месте.

Водителю автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд. В ближайшее время начнется его рассмотрение.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем сел пьяным за руль?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНашли в кустах украденную букву "М" с надписи города-героя Москва мемориала Славы в Бердске
18:00 09-10-2019
Нашли в кустах украденную букву
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов
17:53 09-10-2019
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов
БердскЯ удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова
17:50 09-10-2019
Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова
Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву
17:45 09-10-2019
Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву
БердскЭкспертиза нашла хищение 1 млн рублей экс-чиновницей Бердска Анной Захаровой 1
17:39 09-10-2019
Экспертиза нашла хищение 1 млн рублей экс-чиновницей Бердска Анной Захаровой
Пытали утюгом задержанных полицейские в Саратове
17:30 09-10-2019
Пытали утюгом задержанных полицейские в Саратове
Особенности сосудистой хирургии
17:24 09-10-2019
Особенности сосудистой хирургии
БердскЗаблокируют банковские карты из-за долгов по налогам у жителей Бердска
17:15 09-10-2019
Заблокируют банковские карты из-за долгов по налогам у жителей Бердска
СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра "Феникс"
17:00 09-10-2019
СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 33
17:00 09-10-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»