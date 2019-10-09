Не пускали в Россию: Из-за перекачанных губ пришлось сменить загранпаспорт парню из Новосибирска

На фото в документе новосибирец выглядит совсем не так, как сейчас, из-за чего он не мог нормально пройти пограничный контроль.
23-летний Федор Швец — стилист из Новосибирска, но в соцсетях прославился не прическами, а эпатажем. Парень накачал себе губы — такие, что Анжелина Джоли позавидует. А еще набил татухи от пят до подбородка. Тюнинг тут же принес результаты — более 15 тысяч подписчиков в «Инстаграме».
— Я с 18 лет начал делать пластические операции — нос, глаза, челюсти, губы. Еще и татуировки добавились. Конечно, я сильно изменился, — честно признался КП-Новосибирск Федор.
— Ужас просто! Мужиков истребляют пачками, и это в мирное время.
— Кошмар! Фу, какой отвратительный! — пишут комментаторы.
Но это, как оказалось, далеко не единственная проблема Федора. Из-за пластики у парня могли сорваться путешествия за границу. Пограничники, глядя на Федю и его фото в паспорте, входили в ступор. Вопросы возникали именно у российских контролеров.
— Меня постоянно подолгу не пускали через границу. Например, однажды меня развернули в Китае и стали обвинять, что паспорт — ворованный. Грозили чуть ли не в тюрьму посадить. Было очень страшно, но мне тогда удалось доказать, что документ — мой, — объясняет парень. — Однако самое обидное, что родная Россия не признала во мне своего гражданина. Меня натурально не хотели пускать в Москву. Опять же про ворованный паспорт говорили. Отправили в специальную комнату, где проверяли, я на фото или не я, по сетчатке глаза.
Конечно, в итоге парень пересекал границу. Но процедура — долгая, нервная. А если из-за таких проверок опоздаешь на самолет? Особенно переживала в таких ситуациях девушка Федора — Катя.
— Разумеется, во всех путешествиях она была рядом, и ей приходилось ждать, когда все это закончится, — говорит Федор.
На днях парень решил проблему кардинально: пошел в паспортный стол менять загранпаспорт.
— Мы живем в цивилизованной стране, XXI век на дворе, так что никаких шуток или попыток посоветовать что-то относительно моей внешности не было. Наоборот, одна из сотрудниц паспортного стола сделала мне комплимент, что я очень красивый, — не стал скромничать парень.
Сам «загранник» Федор еще не получил, но уже придумал, куда поедет.
— У меня два варианта: Греция или фестиваль в Берлине. Пока еще выбираю, — объясняет Федор. — Катя, разумеется, будет со мной. И надеюсь, в этот раз обойдется без неприятностей.
Источник: nsk.kp.ru
Может и не надо бы впускать его в Россию вообще после того как он выехал?