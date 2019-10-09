Генетически отредактированный бык стал отцом шестерых телят без рожек в Америке

Два родившихся теленка унаследовали естественный безроговый геном. А четверо остальные получили бактериальную ДНК, лишившую их рогов, но проявляющуюся в следующем потомстве, как стабильный геном.

Во время редакции генной структуры ученые добивались того, чтобы потомство этого вида животного не имело рогов.

Исследователи Калифорнийского университета следят за потомством уникального быка. Он был рожден в результате генной редакции. На протяжении двух лет ученые наблюдали за ним и его развитием. А сегодня они наблюдают за его потомством. «Отредактированный» бык стал отцом шестерых телят. Все они родились без рогов. Именно так и должно было произойти.

Во время редакции генной структуры ученые добивались того, чтобы потомство этого вида животного не имело рогов. Такая технология была использована в качестве альтернативного метода распространенной практики ликвидации рогов, чтобы защитить от агрессивного воздействия быков как людей, так и других животных.

При редактировании генома ДНК в эмбрионе были намерено изменены характеристики для будущего потомства. Согласно проведенным исследованиям, ни одного из родившихся телят рога не развиваются, и все они абсолютно здоровы. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, исследователи проводили секвенирование геномов телят и их родителей, анализируя их на предмет неожиданных изменений.

Итоги подтвердили — вмешательство в генную структуру не затронуло других направлений. Фрагмент ДНК, отвечающий за формирование рогов, интегрировался с одним из двух генных вариантов, которые были получены при редактировании генома быка.

Ученые говорят, что два родившихся теленка унаследовали естественный безроговый геном. А четверо остальные получили бактериальную ДНК, лишившую их рогов, но проявляющуюся в следующем потомстве, как стабильный геном.

Источник: ekovolga.com