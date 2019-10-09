Генетически отредактированный бык стал отцом шестерых телят без рожек в Америке

Исследователи Калифорнийского университета следят за потомством уникального быка. Он был рожден в результате генной редакции. На протяжении двух лет ученые наблюдали за ним и его развитием. А сегодня они наблюдают за его потомством. «Отредактированный» бык стал отцом шестерых телят. Все они родились без рогов. Именно так и должно было произойти.
Во время редакции генной структуры ученые добивались того, чтобы потомство этого вида животного не имело рогов. Такая технология была использована в качестве альтернативного метода распространенной практики ликвидации рогов, чтобы защитить от агрессивного воздействия быков как людей, так и других животных.
При редактировании генома ДНК в эмбрионе были намерено изменены характеристики для будущего потомства. Согласно проведенным исследованиям, ни одного из родившихся телят рога не развиваются, и все они абсолютно здоровы. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, исследователи проводили секвенирование геномов телят и их родителей, анализируя их на предмет неожиданных изменений.
Итоги подтвердили — вмешательство в генную структуру не затронуло других направлений. Фрагмент ДНК, отвечающий за формирование рогов, интегрировался с одним из двух генных вариантов, которые были получены при редактировании генома быка.
Ученые говорят, что два родившихся теленка унаследовали естественный безроговый геном. А четверо остальные получили бактериальную ДНК, лишившую их рогов, но проявляющуюся в следующем потомстве, как стабильный геном.
Источник: ekovolga.com