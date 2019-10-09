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Заблокируют банковские карты из-за долгов по налогам у жителей Бердска

17:15 09.10.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Приостановление операций по счетам означает прекращение банком всех расходных операций по счету в пределах суммы, указанной в решении налоговой службы.

Заблокируют банковские карты из за долгов по налогам у жителей Бердска
Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам подлежит безусловному исполнению банком

При наличии долга по налогам его принудительно спишут с банковских счетов индивидуальных предпринимателей, организаций и физических лиц в Бердске, сообщает пресс-служба налоговой службы Новосибирской области.

В случае неисполнения налогоплательщиком в установленный срок обязанности по уплате налога налоговый орган отправляет ему требование об уплате налога. При неисполнении этого требования налоговый орган принимает решение о принудительном порядке взыскания за счет денежных средств налогоплательщика-организации (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП), сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Управлении федеральной налоговой службы по Новосибирской области. Порядок такого взыскания предусмотрен ст. 46 Налогового кодекса РФ.

В связи с указанной нормой закона в банк направляется поручение налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему РФ необходимых денежных средств. Решение о взыскании доводится до сведения ЮЛ или ИП в течение шести дней после вынесения указанного решения.

Для обеспечения исполнения решения о взыскании за счет денежных средств ЮЛ либо ИП налоговый орган может приостановить операции по счетам в банке в соответствие со статьей 76 НК РФ. Приостановление операций по счетам означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной в решении налогового органа. Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам подлежит безусловному исполнению банком.

Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам отменяется не позднее одного дня, следующего за днем получения налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт уплаты (взыскания) налога сбора, пени или штрафа.

Налоговым органом предусмотрены и иные основания для принятия налоговым органом решения о приостановлении операций по счетам. В частности, решение о приостановлении операций по счетам ЮЛ либо ИП может быть принято в случае непредставления налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации.

Решение о принятии обеспечительных мер принимается, если происходит погашение должником задолженности, либо представлена налоговая отчетность, также решение по обеспечительным мерам может быть отменено вышестоящим органом или признано недействительным судом по жалобе должника.

В случае неисполнения в установленный срок обязанности по уплате налога налогоплательщиком-физическим лицом в соответствии со статьей 48 НК РФ налоговый орган, направивший требование об уплате налога по месту жительства физического лица, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке.

Рассмотрение дед о взыскании налога за счет имущества физического лица производится в соответствии с законодательством об административном судопроизводстве.

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