09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Раскритиковал экс-дрессировщиков цирка за содержание медведей в гараже Новосибирска Эдгард Запашный

16:00 09.10.2019 Фото: скриншот с видео
0

Запашный сообщил, что ему достоверно известно, что «Парк львов. Тайган» предложил разместить пятерых медведей на своей территории, но Герасимовы отказались передавать своих подопечных другим компаниям.

Новосибирские дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы после увольнения из «Росгосцирка» вынуждены вот уже на протяжении пяти лет содержать пятерых медведей на собственные средства. Недавно на просторах Интернета появилось видео, в котором Герасимовы рассказали об увольнении и дальнейшей судьбе зверей. «Фактически мы с медведями оказались на улице», — говорят Герасимовы.

Как следует из видео, причиной, по которой дрессировщикам пришлось содержать животных в своем гараже, стали пробелы в законодательстве, передает ГТРК «Новосибирск».

Реакция директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного на такое послание не заставила себя ждать. Ответ он опубликовал на своей странице в «Инстаграм». Запашный поставил под сомнение профессиональные навыки Герасимовых, а также рассказал о собственном видении ситуации.

«Росгосцирк» не захотел продлевать с дрессировщиками договор, равно как и ни один независимый цирк в России не предложил им подписать новый. Герасимовы винят государство в том, что животные оказались на улице. Однако все предложения «Росгосцирка» по пристройке медведей в надлежащие условия они отвергают», — пишет Эдгар Запашный.

Также Запашный добавил, что ему достоверно известно, что «Парк львов. Тайган» предложил разместить всех медведей на своей территории, но Герасимовы отказались передавать своих подопечных другим компаниям.

Московский дрессировщик заявил о своей готовности взять судьбу животных под личный контроль.

Источник: Вести

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жалко мишек?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНашли в кустах украденную букву "М" с надписи города-героя Москва мемориала Славы в Бердске
18:00 09-10-2019
Нашли в кустах украденную букву
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов
17:53 09-10-2019
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов
БердскЯ удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова
17:50 09-10-2019
Я удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова
Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву
17:45 09-10-2019
Все по плану: почему увеличили заплату президенту Путину и премьеру Медведеву
БердскЭкспертиза нашла хищение 1 млн рублей экс-чиновницей Бердска Анной Захаровой 1
17:39 09-10-2019
Экспертиза нашла хищение 1 млн рублей экс-чиновницей Бердска Анной Захаровой
Пытали утюгом задержанных полицейские в Саратове
17:30 09-10-2019
Пытали утюгом задержанных полицейские в Саратове
Особенности сосудистой хирургии
17:24 09-10-2019
Особенности сосудистой хирургии
БердскЗаблокируют банковские карты из-за долгов по налогам у жителей Бердска
17:15 09-10-2019
Заблокируют банковские карты из-за долгов по налогам у жителей Бердска
СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра "Феникс"
17:00 09-10-2019
СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 33
17:00 09-10-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»