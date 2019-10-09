Сколько украла денег экс-чиновница из Бердска? Ответит бухгалтерская экспертиза

После перерыва возобновляется процесс по делу о хищении и растрате бывшего директора ЦИМО Анны Захаровой. Ей инкриминируют ущерб бюджету в 2 млн рублей: она сама себе выписывала премии и платила «мертвым душам».

Подсудимая Анна Захарова на судебном заседании

После 3-месячного перерыва Бердский горсуд возобновил процесс по делу о хищении и растрате 2 млн рублей экс-руководителя Центра информационного и материального обеспечения мэрии Бердска Анны Захаровой. Сегодня, 9 октября, судья Наталья Агеева, вероятно, огласит результаты бухгалтерской экспертизы, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде.

— Дело вернулось после проведения экспертизы, — уточнила помощник судьи. — Процесс продолжается в том числе на основе экспертизы, которую еще не оглашали и не исследовали.

С помощью результатов бухгалтерской экспертизы суд должен ответить на главный вопрос — имели ли место хищения бюджетных средств со стороны Захаровой, если да, то в каком размере.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 сентября Бердский суд продлил арест Анне Захаровой на три месяца — до 28 декабря 2019 года. А в целом судебный процесс длится уже более года — с июня 2018-го.

Дело Захаровой

Первоначально руководителя Центра информационного и материального обеспечения Анну Захарову обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Водитель Сергей Горбунов, сотрудница салона красоты Ирина Кращук и журналистка Ника Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда. Хотя фактически, по версии следствия, они никакую работу не выполняли. Они на данном этапе судебного следствия фигурируют как пособники в растрате.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — рассказала гособвинитель Анна Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Потерпевшим признан спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Он уже давал показания. Как и мэра Бердска Евгений Шестернин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Допрошены практически все свидетели. Сама подсудимая вины не признает.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов: кроме растраты в особо крупном размере ее обвиняют во вмешательстве в деятельность следствия. На скамье подсудимых 4 фигуранта.

Откуда растут уши

Ника Шапран, супруга умершего известного оппозиционера и активиста Виталия Шапрана, написала жалобу в прокуратуру, настаивая на том, что в ЦИМО ее устроил бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик. Ника Алексеевна просит защитить ее «от заведомо незаконного привлечения в качестве обвиняемой в преступлении, которое она не совершала и не могла совершить».

По версии Шапран, в начале 2016 года глава Бердска Евгений Шестернин поручил своему заместителю Александру Тужику трудоустроить ее в какое-нибудь профильное муниципальное предприятие, поскольку ей «было поручено выполнение важного муниципального задания по разработке проекта и последующему созданию структуры по эффективному влиянию на информационное пространство Бердска». Выбор Тужика пал на ЦИМО. Ника Шапран, по ее словам, просто передала туда документы, даже не знакомясь ни с одним его сотрудником. Согласно трудовому договору от 11 января 2016 года она работала на полставки и дистанционно в прямом подчинении у Тужика. Впрочем, в должностной инструкции также упомянута должность директора МКУ ЦИМО, которому она тоже должна была подчиняться (во вторую очередь).

Через несколько месяцев, по словам Шапран, она уволилась по собственному желанию, так как «работодатель (МО г. Бердск в лице его руководителей) так и не приступил к реализации ни одного из разработанных по его поручению проектов в информационной сфере».

Проекты, по ее признанию, она разрабатывала в сотрудничестве со своим мужем Виталием Шапраном и «претензий со стороны городской администрации к качеству предлагаемых проектов не было». А посему, считает Ника, никакого сговора с Захаровой быть не может и пособничества в преступлении тоже.

Впрочем старший помощник прокурора Бердска Анна Белова называет доводы Шапран обычной защитительной позицией. С подачи Тужика появилась в ЦИМО и Ирина Кращук, медсестра отеля «Крона» и супруга управляющего новым поселком Олега Кращука.

Первый замглавы Бердска Александр Тужик уволился, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 апреля 2018 года по собственному желанию. Как раз после того, как разгорелись финансовые скандалы в ЦИМО и управлении финансов. И когда двое сотрудников были признаны судом виновными — одна, Яна Ведяшкина, в присвоении 7,3 млн рублей, вторая, экс-начфин Ирина Вагнер, в халатности. Кстати, подсудимый Сергей Горбунов, якобы работавший водителем в ЦИМО, является родным братом осужденной Ирины Вагнер.