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Привязанный к лодке труп рыбака нашли в Бердском заливе

11:16 09.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рыбак был в спасательном жилете, видимо, не смог забраться в лодку и когда стал замерзать, то привязал себя к плавсредству.

Привязанный к лодке труп рыбака нашли в Бердском заливе
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Вызов на акваторию Бердского залива из полиции вечером 8 октября получили сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске. Им сообщили, что в 150 метрах от берега в районе Речкуновки обнаружены лодка, а рядом с ней рыбак.

Прибыв на место, спасатели увидели следующую картину: на мертвом рыбаке был надет спасательный жилет, а руки привязаны веревкой к лодке, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Выпал из лодки и, видимо, забраться назад мужчина не смог, а когда стал замерзать, то привязал себя веревкой, чтобы не унесло течением, предположила Дмитриева.

Спасатели доставили тело на базу, где их уже ждали полицейские.

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От редакции

Вы рыбачите с лодки?

Аноним, 09 октября 2019 12:17
вчера возле этой лодки проехало лодок 30 и не один ни остановился

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