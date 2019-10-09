Привязанный к лодке труп рыбака нашли в Бердском заливе

Рыбак был в спасательном жилете, видимо, не смог забраться в лодку и когда стал замерзать, то привязал себя к плавсредству.

Бердские спасатели ищут утонувших в водоемах не только летом, но и весной, и осенью

Вызов на акваторию Бердского залива из полиции вечером 8 октября получили сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске. Им сообщили, что в 150 метрах от берега в районе Речкуновки обнаружены лодка, а рядом с ней рыбак.

Прибыв на место, спасатели увидели следующую картину: на мертвом рыбаке был надет спасательный жилет, а руки привязаны веревкой к лодке, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Выпал из лодки и, видимо, забраться назад мужчина не смог, а когда стал замерзать, то привязал себя веревкой, чтобы не унесло течением, предположила Дмитриева.

Спасатели доставили тело на базу, где их уже ждали полицейские.