До 146 тыс. рублей получают зарплату медсестры в онкоцентре Блохина

Одна из медсестер онкоцентра заявила, что ей и другим медсестрам приходят зарплаты за месяц от 2 до 5 тыс. рублей. Видео с заявлением опубликовал «Альянс врачей». В свою очередь в онкоцентре эти цифры назвали заниженными.

Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина раскрыл минимальные и максимальные зарплаты врачей и медсестер учреждения.

В составе онкоцентра работают пять научно-исследовательских институтов. В НИИ детской онкологии и гематологии средний медицинский персонал получает от 39,1 тыс. до 124,5 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе центра имени Блохина.

В НИИ клинической онкологии зарплаты чуть выше — от 40 тыс. до 146,4 тыс. рублей, утверждают в НМИЦ. Больше всего медсестры получают в НИИ клинической и экспериментальной радиологии — от 47,6 тыс. до 130 тыс. рублей.

Ранее 8 октября одна из медсестер онкоцентра заявила, что ей и другим медсестрам в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина приходят зарплаты за месяц от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Видео с заявлением опубликовал «Альянс врачей». В свою очередь в онкоцентре эти цифры назвали заниженными.

«Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно», — добавили в пресс-службе.

Также «Известиям сообщили зарплаты врачей трех научно-исследовательских институтов центра. В НИИ детской онкологии и гематологии врачи получают от 64 тыс. до 341,5 тыс. рублей, добавили в НМИЦ.

В НИИ клинической онкологии зарплаты врачей — от 49,7 тыс. до 343,2 тыс. рублей. В НИИ клинической и экспериментальной радиологии врачи получают от 53,7 тыс. до 305,1 тыс. рублей, отмечают в пресс-службе.

30 сентября группа врачей онкоцентра от лица 26 сотрудников записала видеообращение, в котором обвинила новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовала его смены и прозрачного начисления зарплат.

На следующий день они подали заявления об уходе. Однако в онкоцентре массовые увольнения отвергли, а недовольных сотрудников обвинили в спекуляции и лжи. Минздрав также счел действия докторов нарушением профессиональной этики.

Медики обвиняют нового руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Светлану Варфоломееву в сокращении ставок, понижении зарплат, препятствовании работе волонтеров и излишней нагрузке врачей бумажной работой. Детских онкологов поддерживает «Альянс врачей» и родители больных детей.

Источник: Известия