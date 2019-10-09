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СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра «Феникс»

17:00 09.10.2019 Фото: pixabay.com
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Обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

СК: Допустила смерть актер Дмитрия Марьянова директор реабилитационного центра Феникс
Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс». Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Следствием установлено, что с 6 по 15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября от Марьянова бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Указанные лица не менее 10 раз сообщали директору центра о нахождении актера в тяжелом состоянии и необходимости его госпитализации.

Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

В результате, несмотря на запрет, видя тяжелое состояние Марьянова, «скорую помощь» вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным.

Следует отметить, что директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов «галоперидол» и «феназепам», приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача.

Сложность расследования уголовного дела заключалась в проведении значительного объема следственных действий, анализе большого объема медицинских документов, в производстве сложных судебных экспертиз. Проведён целый комплекс следственных действий. Допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, 6 экспертиз, в том числе 2 комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения. Несмотря на то, что обвиняемая свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия не признала, следователем собрана достаточная доказательственная база.

Материалы переданы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

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